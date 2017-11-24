Yeşim Salkım: Avukatlar konuşsun

HT Magazin’de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, kendisine arasının açık olduğu Gülben Ergen ile sunucu Ece Erken arasındaki gerginlik sorulduğunda, “Şimdi telefonda onunla konuşuyordum. Avukatlarımız görüşecek. Ben de Ece de dava açıyoruz” dedi.

Ergen’in kendisine ve Seren Serengil’e getirdiği konuşmama yasağı sorulduğundaysa “Konuşulacak bir şey kaldığını düşünmüyorum. Artık avukatlar konuşsun” cevabını verdi.



Salkım, konu yaşanan gerginlikler nedeniyle Ergen’in konserlerinin iptal edildiği yönündeki dedikodulara geldiğindeyse, “Ben kendi yoluma bakıyorum. Allah herkesin sonunu hayretsin” diye konuştu.

Kızı Gizem geçtiğimiz günlerde nişanlanan Yeşim Salkım “Anneanne olmaya hazırım, umarım yakın zamanda olurum” dedi.

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