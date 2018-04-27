HT Magazin'de yer alan habere göre, Yeşim Salkım, “28 senedir saçlarım koyu renkti. Benim için radikal bir karar oldu” dedi.



Partiye ailesiyle katılan Salkım, “Geçen ay çok konser verdim, bu 2 günlük kaçamak bana çok iyi geldi” diye konuştu.



Konu, rol aldığı ‘Eğreti Gelin Ladik’ filminin gişede hüsrana uğramasına geldiğindeyse şunları söyledi: "Biz bir ‘Recep İvedik’ gibi gişeye oynayan bir film çekmedik. Ağır bir dram filmi çektik, festivallere gidecek bir çalışma hazırladık"

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