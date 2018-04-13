İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener ile yakın arkadaşı Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün bir restorantta doğum günlerini kutladı.



Yeşim Salkım bu özel gününün fotoğrafını sosyal medya hesabından, "İki koç kadını. Dürüst, dost, sonuna kadar giden, korkusuz, sabırlı, zamanı gelince konuşan. Biz 11-12 Nisan'ı birleştirdik kutladık" notuyla paylaştı.

"MAGAZİN DELİSİ OLMUŞSUNUZ"

Bir takipçisinin fotoğrafın altına, "Milletin evleneceği adamı elinden almak mı dürüstülük?" diye yazınca Yeşim Salkım'ın cevabı gecikmedi.

Salkım, takipçisine "Gerçekler öyle değil hepiniz magazin delisi olmuşsunuz büyük yalan" yanıtını verdi.



