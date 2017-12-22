Yeşim Salkım, geçen günlerde anneannesini kaybetmişti. Bu acı gününde bazı dostlarının kendisini aramadığını ve yanına gelmediğini söyleyen Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın Twitter'dan başsağlığı dilemesine de sitem etti.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın'a, Yeşim Salkım 'Laf Bende Kalmasın' adlı programda darıldığını söyledi.

Yeşim Salkım, geçen günlerde anneannesini kaybedip, büyük bir acı yaşamıştı.

''BEN KÖTÜLÜK YAPMADIM''

Demet Akalın'ın kendisine sosyal medyadan başsağlığı dilemesine sitem etti. Yeşim Salkım ''Bana sosyal medyadan yazmayın. Sosyal medyadan yazdıklarınız hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü ben size hiç kötülük yapmadım.'' dedi.

Demet Akalın'ın, Yeşim Salkım'ın bu sitemine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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