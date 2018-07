Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin Şampiyonu kim oldu?

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin büyük finalinde ipi göğüsleyen isim belli oldu. Rakiplerinden daha fazla puan alan yarışmacı sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de dün akşam yaşanan final heyecanında programda üç performans SMS oylarıyla finale kaldı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'de dün akşam son üçe kalan yarışmacılar, Mehir Miray Atıcı, Kuklamanya ve Queens Of The Dance oldu



YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?



Meraklı bekleyişin ardından Acun Ilıcalı şampiyonu açıkladı. Şampiyon Queens Of The Dance oldu.

