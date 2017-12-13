Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde çocuklar, dünyanın en zor oyunlarından sayılan Çin kökenli strateji oyunu "Go" oynayarak kendilerini yetiştiriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre oyun sayesinde stratejilerini geliştiren çocuklar yarışmalarda da başarı gösteriyor. Yirmi beş kişilik “Enderun Go takımı”, uluslararası yarışmalarda “Savaşçı Ruh” ve “Yükselen Yıldız” madalyalarını kazandı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde şu anda 400 yetenekli öğrenci eğitim görüyor. Enderun Go takımı, kurulduğu 2015 yılından bugüne kadar başta İstanbul Teknik Üniversitesi ve Açı Okulları’nın düzenlediği Go turnuvalarında 19 madalyaya layık görüldü.

Öğrencilerin kazandığı madalyalar arasında oyunun en itibarlı madalyaları olan “Savaşçı Ruh” ve “Yükselen Yıldız” da yer alıyor. Öğrencilerin turnuvalarda elediği Go oyuncuları arasında 60 yaşında yarışmacılar da bulunuyor.