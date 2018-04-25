Cem Lokmanhekim'in son tasarımlarından elde edilen gelir, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)’ne bağışlandı. Bağışlarla, akülü tekerlekli sandalye alındı.



Sandalyeler, Cem Lokmanhekim’in abisi Haşim Lokmanhekim’in katılımıyla 25 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’te TOFD Genel Merkez’de ihtiyaç sahibi engelli bireylere teslim edilecek.



CEM LOKMANHEKİM KİMDİR?

1968’de Mersin’de doğan Cem Lokmanhekim, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri takı tasarlayan Lokmanhekim, mezun olduktan sonra tasarım koleksiyonlar yapmaya başladı. Lokmanhekim’in Nişantaşı’nda bir butiği vardı.

Ününü, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da taşıyan yetenekli tasarımcı Cem Lokmanhekim, kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz sene aramızdan ayrılmıştı.