Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) yapılması gereken değişiklikler için hazırlanan yetki yasası tasarısı, Meclis’te jet hızıyla kabul edildi. Meclis’in uyum düzenlemeleriyle ilgili yasama yetkisi hükümete devredilecek ve söz konusu düzenlemeler yasa yerine KHK’larla yapılacak.

Meclis Başkanlığı’na salı akşamı sunulan tasarı, dün sabah TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra, içtüzüğün öngördüğü 48 saatlik süre beklenmeden, öncelikli olarak genel kurul gündemine alındı. Yetki yasası için saat 10.00’da başlayan komisyon toplantısı, 12.40’da sona erdi. Muhalefete şerh yazması için 20 dakika süre verildi. Tasarı saat 16.00’da genel kurul gündemine geldi ve 21.10’da kabul edildi. Yetki kanununun öne alınması nedeniyle, genel kurulda önceki gün başlayan torba kanun tasarısı görüşmelerine ara verildi. Uyum düzenlemelerinin Meclis’te yapılmaması ve tasarının Meclis’ten jet hızıyla geçirilmesi muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.

BOZDAĞ: ZORUNLULUK

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak ve Murat Gürgen'in haberine göre Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, komisyonda yaptığı konuşmada, halen 879 kanun ile 80 KHK’nın yürürlükte olduğunu belirterek şunları söyledi: “521 yasada kaldırılacak madde sayısı 2 bin 483 ve değiştirilecek madde sayısı 2 bin 470. Yetki kanunu tasarısı bir tercih değil, zarurettir. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte muhtemeldir ki 5 Temmuz ile 10 Temmuz arasında yeni cumhurbaşkanı göreve başlayacak, yeni sistem bütün gerekleri ve kurumlarıyla beraber yürürlüğe girecektir. Seçilecek cumhurbaşkanı bunları inceledikten sonra hemen yürürlüğe koyabilecek hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımıza bütün altyapıları hazırladık. KHK’larla bunları yürürlüğe koyacağız. Ayın 24’ünden sonra Türkiye, yeni bir sistemle yoluna devam edecektir.”

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