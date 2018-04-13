Cadde'nin haberine göre, anne-baba olmak için gün sayan Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çifti, kendilerine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:



“Doğum için artık gün sayıyoruz. Çok heyecanlıyız, inanılmaz güzel bir duygu. Bugün de beşik ve birkaç şey bakmaya geldik. Henüz isim kafamızda netleşmedi sağlıklı doğsun da gerisi hiç önemli değil."

Yetkin Dikinciler, "Yazın herhangi bir teklif gelirse kabul ederim ama henüz net bir şey yok” açıklamasında bulundu.

Ayrıca mütevazi ve samimi tavırlarıyla muhabirlerle sohbet eden Yetkin Dikinciler, "Allah bir gün inşallah size de nasip eder umarım" demeyi ihmal etmedi.