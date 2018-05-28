Fiskos

İşte Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği

28.05.2018 - 12:39 | Güncelleme:

Güzel oyuncu Aslı Orcan yeni yaşını kutladı. Orcan sosyal medya hesabından 23 günlük kızı Lal ile doğum günü kutlamasından fotoğraf paylaştı

  • 1 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    1 | 7

    Oyuncu Yetkin Dikinçiler ile meslektaşı Aslı Orcan’ın kızları Lal 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti. 

     

     

  • 2 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    2 | 7

    Dün 38’inci yaşını kutlayan Aslı Orcan 23 günlük kızı Lal ile fotoğrafını ınstagram’da ‘Birlikte büyümeye ne dersin’ notuyla paylaştı.

  • 3 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    3 | 7

    Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

  • 4 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    4 | 7

     Sevenleri Orcan’ın yeni yaşını kutlarken Lal bebeğe de iyi dileklerde bulundu.

  • 5 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    5 | 7
  • 6 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    6 | 7
Oyuncu Arda Öziri'nin ölüm haberinin ardından dostları yasa boğuldu - Arda Öziri kimdir?
FİSKOS

"Canım kardeşim, sınıf arkadaşım..."
Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Magazin haberleri
FİSKOS

Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
Şükrü Dudu'nun kitabı 'Hayata Makas Atmak' film oluyor - Magazin haberleri
FİSKOS

Hayatı film oluyor
Nükhet Duru: Türkiye’nin en iyi yorumcusu benim - Magazin haberleri
FİSKOS

"Türkiye’nin en iyi yorumcusu benim"
Mustafa Sandal 15 milyonluk villa yüzünden annesiyle kavga etti
FİSKOS

“Eşine bıraktığın milyonluk villayı sat"
Kibariye: Kocamla evdeyim - Magazin haberleri
FİSKOS

"Kocamla evdeyim"
  • 7 Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan'ın bebeği - Magazin haberleri
    7 | 7

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan boşandı - Magazin haberleri
FİSKOS

Tek celsede sona erdi!

Çocuk sağlığına hizmet edenler ödüllendirildi - Magazin haberleri
FİSKOS

Çocuk sağlığına hizmet edenler ödüllendirildi
'Güldür Güldür Show' ekibi 4 şehirde binlerce kişiyi güldürdü - Magazin haberleri
FİSKOS

4 şehirde binlerce kişiyi güldürdüler
Eda-Metin Özülkü çifti: Çocuk olan her yerde varız - Magazin haberleri
FİSKOS

"Çocuk olan her yerde varız"
Sarıyer’de Manuş Baba coşkusu - Magazin haberleri
FİSKOS

Sarıyer’de Manuş Baba coşkusu
Erol Evgin, İzmir’de müzik ziyafeti verdi - Magazin haberleri
FİSKOS

İzmir’de müzik ziyafeti
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.