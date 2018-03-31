Sinop'ta, babasından kalma köy evini kendi imkanlarıyla onardıktan sonra ürettiği ürünlerden kazandığı parayla geçimini sağlayan 70 yaşındaki Semiha Şengül, ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği hayat mücadelesiyle örnek oluyor.

AA'nın haberine göre Abalı köyündeki babasından kalma iki katlı ahşap evde zihinsel engelli erkek kardeşiyle yaşayan Şengül, zaman zaman karşısına çıkan zorluklara rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmeyerek 70 yaşında da çalışmaya devam ediyor.

Yaptığı el işlemeleri ve evin bahçesinde yetiştirdiği tavuk, kaz gibi kümes hayvanları ve yumurtaları ile çeşitli sebzeleri satan Şengül, kazandığı parayla kendisi ve engelli kardeşinin geçimini sağlıyor.

Şengül, 70 yaşında ortaya koyduğu mücadele dolayısıyla Sinop Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından da "örnek kadın" gösterildi ve başarı plaketi ile ödüllendirildi.

"70 YAŞINDAYIM HALA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUM"

Şengül, açıklamada, uzun yıllar şehir hayatı yaşadıktan sonra 6 yıl önce kardeşiyle baba toprağına döndüklerini söyledi.

Çalışmayı çok sevdiği için babasından kalma iki katlı ahşap evi onardığını anlatan Şengül, yaklaşık iki yıldır da gelir getirici ürünler satmaya başladığını belirtti.

Çalışmanın yaşının olmadığına inanan insanlar arasında yer aldığını dile getiren Şengül, "Severek ve isteyerek yaparsan hiçbir şey zor değil. Ben öyle yaptığım için 70 yaşımda zorlanmıyorum." dedi.

Şengül, gençlere zamanlarını çalışarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, insanın hayatta ancak çok çalışmayla var olabileceğini vurguladı.

İşini severek yaptığı için hiç zorluk çekmediğine dikkati çeken Şengül, şunları söyledi:

"Yalnız çalıştığım için akşamları ürünlerimi hazırlıyorum, sabah da gelen insanlara sunuyorum. Allah bize bu aklı ve gücü verdiyse onun yardımıyla her işin üstesinden gelebiliriz. Ben 25 yaşımdan bugüne kadar hep hayat mücadelesinin içinde oldum. Hiçbir günüm boş geçmedi. 70 yaşındayım, hala mücadeleye devam ediyorum. Burayı yaparken hiç param yoktu, sıfırdan başladım ancak çalışarak bugün bu noktalara geldik."

Şengül, insanların özellikle hafta sonları aileleriyle misafiri olduklarını belirterek, "Onları yolcu ederken çok mutlu olduklarını görüyorum. Buraya ilgi göstermeleri beni mutlu ediyor. Allah güç kuvvet verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Gücüm varsa 80 yaşında da olsam hayat mücadelesinde var olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER