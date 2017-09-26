Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği yeni üniversite sistemi ile ilgili bir açıklama da Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Saraç, yeni sistemle ilgili bilgi verdi. Peki YGS - LYS kalktı mı? Üniversite giriş sistemi nasıl olacak? İşte yeni üniversite sistemine dair detaylar...
YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ'YLE İLGİLİ AÇIKLAMA: YGS - LYS KALKTI MI?
Akademik Yılı Açılık Töreni'nde konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş aşamasının nasıl olacağı hakkında bilgi verdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite giriş sistemiyle ilgili "Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var." ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra öğrenciler ve veliler merakla "YGS - LYS kalkacak mı?" sorularını yöneltmeye başladı. Sınavların kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma henüz yok, ancak bugün Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan YÖK Başkanı Saraç, üniversiteye giriş aşamasının nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.
YÖK Başkanı Saraç, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;
"Üniversite giriş sınavlarına da temas etmek istiyorum. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Bu durum birtakım değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte daha yalın ve sade bir sistemi Türkiye'ye kazandırmanın kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir.
Giriş sistemi şu an 2 aşamalı. İlki Mart diğeri Haziran ayında ve toplam 5 gün. Bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sınavı 1 haftada gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bir değişiklik de puan türünde olacak. 18 puan türünü de azaltmayı planlıyoruz. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türü olacak. Türkçe ve Matematik, bu sınavın merkezinde olacak. Milyonlarca öğrenci ve aileye belirtmek isterim ki asla tedirgin olmasınlar, sorular aynen eskisi gibi Milli Eğitim müfredatından olacak."
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