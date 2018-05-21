Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ( TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü, YHT kullanan yolcuların memnuniyetini ölçmek için Ankaraİstanbul, İstanbul-Konya, Ankara-Konya, İstanbul- Eskişehir, Eskişehir- Ankara olmak üzere 5 hatta anket düzenledi. Anket sonuçlarına göre, şubat ayı itibarıyla YHT’lerden memnuniyet oranı yüzde 83.3 oldu.

TCDD’nin gerçekleştirdiği ankete katılan yolcuların en önemli talepleri, ekranlara genel görgü kurallarını hatırlatan uyarıcı görüntüler konulması, ilgi çekici film ve haber kanalı yayınlarının yapılması ve loş ışıklandırma kullanılması oldu.

BAGAJ ALANI YETERSİZ

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yolcuların internet sitesi, mobil uygulama, temizlik-tuvalet, ortam iklimlendirmesi, gar düzeni ile ilgili eleştirileri azalırken, sefer saatleri, Wi-Fi ve bagaj alanı yetersizliği ile ilgili şikâyetlerinin arttığı görüldü. YHT ile seyahati tercih etme sebepleri incelendiğinde ise yüzde 34.8 ile seyahat süresi, yüzde 22.3 ile hız, yüzde 15.7 ile konfor öne çıktı.

5 AYDA 76 MİLYON TL GELİR

YHT hatlarından elde edilen gelir ve taşınan yolcu verilerine göre, 2018’in 5 aylık döneminde 76 milyon liradan fazla gelir elde edildi. Yolcu sayısı ise bu dönemde 2 milyon 768 bin 653 kişiye ulaştı.