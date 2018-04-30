Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
30.04.2018 - 12:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM
ABD'li bir mimarlık şirketi, içerisinde yaşanmayacak durumda olan bakımsız bir apartman dairesini sadece 58 dakikada yeniledi
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ABD'li bir mimarlık şirketi çok kısa bir sürede hayata geçirdiği apartman yenileme projesiyle hayranlık uyandırdı.
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Şirket günlerce, belki de aylarca sürebilecek apartmanı sadece 58 dakikada yeniledi.
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Bir günde ortalama 3 evi yenileyebilen şirket, geçmiş rekorlarını tazelemek için yıkık dökük bir apartman dairesini tanınmayacak hale getirdi.
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Duvarlarında çeşitli yazılar yazan, yerlerde çöpler bulunan ev, ekibin ellerinde bambaşka bir yere dönüştü.
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İşte 58 dakikada yenilenen evden kareler ve evin son hali...
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Yatak odasının eski ve bakımsız hali...
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Yatak odasının yenilenmiş hali...
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Banyonun eski ve bakımsız hali...
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Banyonun yenilenmiş hali...
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Mutfağın eski ve bakımsız hali...
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Mutfağın yenilenmiş hali...
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Salonun eski ve bakımsız hali...
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Salonun yenilenmiş hali...
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AÇIK ARTIRMA İLE SADECE BİR EURO'YA ALDIĞI EVİ BAŞTAN YARATTI
Maden bölgesinde bulunan mağara evden civarda başka örnekler de bulunuyor. Yumuşak kaya içine oyulan evlerde maddi durumu pek iyi olmayan yerel halk yaşıyordu.
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Alexis ile kız arkadaşı evi yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı. Fakat bu hiç de kolay olmadı.
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4 yıllık bir çalışma ile ilmek ilmek evi yeni baştan yarattılar.
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Evin tadilatı için Alexis önce 25.000 euro’luk bir kredi çekmek için talepte bulundu fakat banka reddetti.
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Sonrasında Alexis ve kız arkadaşı bir restoranda çalışmaya başladılar.
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Burada 3 yıl boyunca çalışıp para biriktirdiler.
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Biriktirdikleri para ile evi bugünkü imrenilen haline getirmeyi başardılar.
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Evin şimdiki haline kavuşması için genç çift 35.000 euro harcadı.
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Karin Matz, Stockholm’de bir zamanlar, 30 yıl boyunca, mobilya deposu olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan dairenin önceki sahibinin verdiği ilana rastlamış.
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Hastalığı dolayısıyla dairenin yeniden inşasıyla uğraşamayan sahibi ölene dek burası dokunulmadan, öylece beklemiş.
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Karin Matz daireyi incelemeye geldiğinde duvar kağıtlarının yarısının sökülmüş olduğunu, sadece birkaç fayansın duvarlarda yapışık kaldığını, elektriğin olmadığını ve banyo duvar kenarlarında fare izlerinden başka bir şey olmadığını görmüş.
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Ancak yaşam alanının ve çevrenin de güzel bir potansiyel barındırdığını farkeden Karin, “buraya karşı koymak imkansızdı.” diyor websitesinde.
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Karin bu 35 metrekarelik yeri almaya ve dönüştürmeye karar vermiş. Tamamını yenilemek yerine bir bölümünü mobilyalarla sade ve şık bir biçimde döşerken geri kalanını neredeyse olduğu gibi bırakmış. Su aldıktan sonra dökülmüş boyasıyla tavanı, sökülmemiş duvar kağıtlarını muhafaza etmiş.
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ODASINA AÇTIĞI DELİK BAKIN NEREYE ÇIKIYOR....
Oturma odasının bir köşesini kendi imkanları ile delen adamın ilk bakışta ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı.
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Yapım ve hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşan adamın takipçileri merakla sonucu görmek onu takip etmeye devam ettiler.
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Sonunda bu adamın ne yaptığını gören takipçiler gözlerine inanamadı.
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İşte çılgın adamın tasarımından kareler...
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HAYALİNDEKİ SİNEMA SALONUNU YAPTI
Gelişen teknoloji ile sinema salonlarındaki görüntü ve ses kalitesini evine taşımak isteyen adam hayalindeki sinema salonunu odasına yaptı.
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Film izlemeyi seven eşinin evde olmadığı bir zaman diliminde aklındaki sinema odası düşüncesini gerçekleştiren adam, yapım aşamasını görüntülemeyi de unutmadı.
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İşte, oturma odasının sinema salonuna dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...
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ESKİ BALKONUNU BAŞTAN YARATTI
Balkonunda sıkılınca çareyi değiştirmekte bulan ev sahibi, küçücük balkonunu adeta baştan yarattı...
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İşte basit malzemeler kullanılarak yapılan o balkon...
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BU SÜRPRİZ ÇOK KONUŞULUR! EŞİ EVDE YOKKEN...
Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz hazırladı. Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.
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İşte o inanılmaz değişim...
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EŞİ VE KIZI EVDEN GİDİNCE BAKIN NE YAPTI
Eskiyen mutfaklarını baştan tadilat eden adam, yeteneğiyle sizi şaşırtaİşte yaratıcı adamın kare kare mutfak tadilatı...