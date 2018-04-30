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Karin bu 35 metrekarelik yeri almaya ve dönüştürmeye karar vermiş. Tamamını yenilemek yerine bir bölümünü mobilyalarla sade ve şık bir biçimde döşerken geri kalanını neredeyse olduğu gibi bırakmış. Su aldıktan sonra dökülmüş boyasıyla tavanı, sökülmemiş duvar kağıtlarını muhafaza etmiş.