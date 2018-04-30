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Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!

30.04.2018 - 12:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'li bir mimarlık şirketi, içerisinde yaşanmayacak durumda olan bakımsız bir apartman dairesini sadece 58 dakikada yeniledi

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    ABD'li bir mimarlık şirketi çok kısa bir sürede hayata geçirdiği apartman yenileme projesiyle hayranlık uyandırdı. 

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    Şirket günlerce, belki de aylarca sürebilecek apartmanı sadece 58 dakikada yeniledi.

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    Bir günde ortalama 3 evi yenileyebilen şirket, geçmiş rekorlarını tazelemek için yıkık dökük bir apartman dairesini tanınmayacak hale getirdi.

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    Duvarlarında çeşitli yazılar yazan, yerlerde çöpler bulunan ev, ekibin ellerinde bambaşka bir yere dönüştü.

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    İşte 58 dakikada yenilenen evden kareler ve evin son hali...

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