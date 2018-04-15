ABD, İngiltere ve Fransa'nın Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Suriye'deki bazı hedeflere yönelik saldırısı gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Amerikan CNN International, daha önce Pentagon tarafından vurulan hedefler olarak açıklanan üç askeri tesisin uydu görüntülerine DigitalGlobe ve Planet.com şirketleri aracılığıyla ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Esad rejiminin kimyasal silah programıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri tesislere fırlatılan 105 füzenin hedeflerde büyük yıkım yarattığı görüldü.

Daha önce Pentagon sözcüsü Dana White, füzelerin hedefler başarıyla vurduğunu açıklamış, Rusya ise Suriye hava savunma sistemlerinin fırlatılan 103 füzeden 71'ini etkisiz hale getirdiğini öne sürmüştü.

İŞTE SURİYE'DE VURULAN ASKERİ TESİSLER

Humus'ta bulunan kimyasal silah depolama merkezi

Humus'ta bulunan kimyasal silah kumanda merkezi

*İlk fotoğraflar Cuma, ikinci fotoğraflar Cumartesi gününden

Şam'da bulunan Bazrah Araştırma Merkezi

*İlk fotoğraf 8 Nisan tarihinden, ikincisi ise Cumartesi gününden