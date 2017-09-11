Beklenti anketi
İŞ-YAŞAM

Yıl sonu dolar tahmini geriledi. Beklenti anketi açıklandı!

Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre 2017 sonu dolar beklentisi 3.6323 TL'ye geriledi. Geçtiğimiz ay ise yıl sonu dolar beklentisi 3.72 TL seviyesindeydi. 

11 Eylül 2017 Pazartesi, 14:41:15 Güncelleme: 15:24:58

Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi Ağustos anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 iken, bu anket döneminde yüzde 8,35 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,87 TL ve 3,83 TL olarak gerçekleşti.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 8
  • Misafir 16 dakika önce
    Tekrar söylüyorum üç kırkbeşi geçmez. Merkez elin deki dolarları yüksek satmak için yüksek tutuyor
  • Misafir 17 dakika önce
    Bizim 350 bin dolar yalan oldu
  • Misafir 17 dakika önce
    faiz mi yiyelim yani resmen teşvik bu şimdi alın faiz yiyin diyorlar
Tüm yorumları göster(8)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme