Gazete Habertürk'ün haberine göre Sri Lanka’daki Yala Ulusal Parkı’nda fotoğrafçı Rishani Gunasinghe tarafından görüntülenen bir olay, doğa içi savaşları tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Nehirde yüzen bir timsahın adadaki belki de en iri yılanlardan bir tanesine saldırdığı anlar bir belgesel sahnesinden kopmuş gibi.

Gunasinghe, iki hayvanın göze göz dişe diş savaşını görüntüledi. Ancak düellonun kazananı timsah oldu ve yılanı parçalara ayırdıktan sonra afiyetle yedi.

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