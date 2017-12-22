İsmi Yunanca kırmızı anlamına gelen "kokino" kelimesinden türetilen kokina, yeni yılın yaklaşmasıyla şehirdeki bütün çiçekçilerin tezgahlarını süsler oldu.

Kırmızı ve yeşilin uyumunun simgesi kokina, İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitki. Kokina, dikenli oluşuyla pek sevilmese de renkleriyle, yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan bitkilerden biri aynı zamanda.

Aslında bütün olarak dursa da kokinanın meyvesi ve dalları farklı bitkilerden oluşuyor. Kokina yeni yıl yaklaşınca yeşil kokina yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle son halini alıyor.

'Kokina' hakkında çeşitli efsaneler var. Bir rivayete göre göre eğer kokinalarınız bir sonraki yılbaşına kadar rengi bozulmadan evinizde aynı şekilde duruyorsa, yeni bir ev alacağınız anlamına geliyor. Diğer yandan kokina bitkisi İngilizce'de Butcher's Broom olarak biliniyor.