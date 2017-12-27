Yeni yıl cupcake'leri malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

1 yumurta

Bir tutam tuz

2 su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı süt

2 tatlı kaşığı kakao

Arzuya göre 4-5 damla gıda boyası

Kreması için

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

80 gram krem beyaz peynir

1 paket vanilya

Renk vermesi için çok az kakao

Yılbaşı cupcake'leri nasıl yapılır?

Tereyağı ve toz şekerini geniş bir kaba alın. Mikserin orta hızında krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtayı ilave edip tüm malzemeyi iyice karıştırın. Ardından sırasıyla tuz, un ve kabartma tozunu ilave ederek çırpmaya devam edin. Süt ve vanilya aromasını ekleyip çırpmaya devam edin. Kakao ve gıda boyasını ilave edip karıştırın. Karışımı cupcake kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Tereyağı ve beyaz krem peyniri mikser yardımıyla çırpın. Üzerine vanilya ve pudra şekerini ilave edin. Kremanızı buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Pişen cupcakeler ılındığında keklerin üzerini şekerlemelerle ve kremayla süsleyin. Yılbaşı cupcake'leriniz hazır! Afiyet olsun.

Yılbaşı cupcake

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