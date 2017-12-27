Yeni yıl cupcake'leri malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı şeker
1 yumurta
Bir tutam tuz
2 su bardağı un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 su bardağı süt
2 tatlı kaşığı kakao
Arzuya göre 4-5 damla gıda boyası
Kreması için
1 tatlı kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
80 gram krem beyaz peynir
1 paket vanilya
Renk vermesi için çok az kakao
Yılbaşı cupcake'leri nasıl yapılır?
Tereyağı ve toz şekerini geniş bir kaba alın. Mikserin orta hızında krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtayı ilave edip tüm malzemeyi iyice karıştırın. Ardından sırasıyla tuz, un ve kabartma tozunu ilave ederek çırpmaya devam edin. Süt ve vanilya aromasını ekleyip çırpmaya devam edin. Kakao ve gıda boyasını ilave edip karıştırın. Karışımı cupcake kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
Tereyağı ve beyaz krem peyniri mikser yardımıyla çırpın. Üzerine vanilya ve pudra şekerini ilave edin. Kremanızı buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Pişen cupcakeler ılındığında keklerin üzerini şekerlemelerle ve kremayla süsleyin. Yılbaşı cupcake'leriniz hazır! Afiyet olsun.
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