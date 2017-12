Yeni yıl kutlamaları evde de planlansa dışarıda da organize edilse, genellikle büyük yemek masalarının kurulduğu etkinliklerle geçirilir. Bu özel gecede yaşanan aşırı yemek tüketimi ise sağlık için ciddi anlamda tehlike oluşturur. Öyle ki birçok kişi yeni yılda sağlık dilerken gıda zehirlenmeleri ile karşı karşıya gelir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, yeni yılı sağlıkla karşılayabilmek için önemli beslenme ipuçları paylaşıyor.

Yılbaşında birçok kişi, eşi dostu ile bir araya geldiğinde fark etmeden yemek olayının dozunu kaçırabiliyor. Ancak, yılbaşında yanlış beslenmek bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Çünkü yılbaşı gecelerinde yenen yemekler günlük standart yemeklerden daha uzun sürüyor. Bu sebeple hazırlanan yemeklerin miktar ayarları sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yılbaşı gecesi beslenme düzeninin ise ayakta geçirilecek saate göre ayarlanması, yenen yemeklerin bu saatlere yayılması gerekiyor. Aksi takdirde yaşanacak aşırı beslenmeler gece sonunda sindirim problemlerine ve uyku sorunlarına neden olabilir.

Aşırı yağlı mezelerden kaçının

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı mezelerdir. Yeni yıl menüsüne meze çeşitleri eklenecekse; aşırı yağ içeren ve mideyi zorlayacak mezelerden kaçınılmalı, hazırlanacak mezeler genellikle yoğurtlu, az yağlı, mümkünse de zeytinyağlı olmalıdır. Meze alternatifi olarak, patates salatası ve kısır gibi yağ oranı düşük salatalar da tercih edilebilir. Ayrıca yılbaşı menüsüne alınmaması gereken mezelerden bir diğeri de mayonez gibi ağır içeriklerle hazırlanan şakşukadır. Onun yerine hem tok tutma özelliği, hem de vitamin değeri nedeniyle salata tüketilebilir.

Fazla et yemek sindirimi zorlayabilir

Yılbaşı gecesi ana yemekte et tüketimine dikkat edilmeli ve 100 ile 150 gram sınırını aşmamaya özen gösterilmelidir. Tabii bu oran her bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve kilosuna göre değişiklik gösterir. Çünkü fazla et tüketimi sindirim sistemini zorlayabilir, hazım sorunları yaratabilir.

Alkol tüketimi sınırlandırılmalı

Yılbaşı gecesi yemeğin yanında alınan aşırı alkol, vücutta ödemlerin oluşmasına yol açabilir. Yeni yılın ilk günü ellerde ve ayaklarda şişlik probleminin yaşanmaması için alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Tatlı, iki saat sonra tüketilmeli

“Tatlısız yılbaşı sofrası olmaz” diyenlerdenseniz; ayva ve kabak tatlısı gibi hafif tatlılar tercih etmelisiniz. Sütlü tatlılar da bu gece için uygun olabilir. Tatlılar yemekten en az iki saat sonra yenmelidir.

Meyve ve besleyici kuruyemiş tercih edilmeli

Yılbaşı gecesinde beslenme, yemek ve tatlıyla sınırlı kalmaz ve gece boyunca çeşitli atıştırmalıklar tüketilir. Bu gecede, cips gibi yağlı ve ağır atıştırmalıklar yerine meyve çeşitleri tercih edilebilir. Nar, mandalina, elma ve armut gibi mevsim meyveleri iyi bir alternatif olacaktır. Dilerseniz fındık, badem, ceviz, leblebi ve kuru üzüm gibi besin değeri yüksek kuruyemişler de tüketebilirsiniz.

Yeni yıla hafif bir kahvaltı ile başlayın!

Yılbaşı gecesinin sabahında, bir önceki günün etkilerini vücuttan atmak gerekir. Bunun için de yeni yılın ilk sabahına hafif bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda tahıllı ekmeğin yanında hafif yağlı peynirle birlikte salata ya da taze meyve doğranmış süt ve müsli tüketilebilir. Yine hafif bir tostun yanında bolca sebze de uygun bir kahvaltı alternatifi olabilir.

