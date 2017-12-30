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Şekersiz Sakızla Başlayın

Evdeki parti için yemeği siz hazırlıyorsanız; öncelikle ağzınıza şekersiz bir sakız atmayı unutmayın. Çoğumuz yemek yaparken en lezzetlisine ulaşmak için, yemeklerden minik tadımlar yaparız, ancak bu gecenin özel bir gece olduğunu göz önünde bulundurursak yapacağımız çeşit de artacak dolayısıyla tadım yaptığımız yemek miktarı da o oranda artacaktır, bu durumda daha gece başlamadan gereksiz bir sürü kalori almış oluyorsunuz.