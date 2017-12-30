Diyetisyen Derya Dinçer Akın, yılbaşı gecesi sonrasında pişman olmamanız ve yeni yıl keyfinizin ertesi gün de sürmesi için beslenme önerilerinde bulundu.
Şekersiz Sakızla Başlayın
Evdeki parti için yemeği siz hazırlıyorsanız; öncelikle ağzınıza şekersiz bir sakız atmayı unutmayın. Çoğumuz yemek yaparken en lezzetlisine ulaşmak için, yemeklerden minik tadımlar yaparız, ancak bu gecenin özel bir gece olduğunu göz önünde bulundurursak yapacağımız çeşit de artacak dolayısıyla tadım yaptığımız yemek miktarı da o oranda artacaktır, bu durumda daha gece başlamadan gereksiz bir sürü kalori almış oluyorsunuz.
Kendinizi iyi hissettirecek yemek seçimleri yapın ve yemeğe çok aç oturmamaya özen gösterin. Bu durumda “yağsız protein ve kompleks karbonhidratlar” imdadınıza yetişip, kurtarıcınız olacaktır.
Örneğin; ince dilimlenmiş yağsız peynir ve grisini, diyet kraker ile sütlü kahve veya 1-2 adet kuru meyve ile 10 fındık/badem iyi seçimlerdir.
Yemek öncesi salata ve zeytinyağlı/ızgara sebze ile başlangıç yapılabilir ana yemek olarak yılbaşının vazgeçilmezi hindi eti iyi bir seçimdir. Yanında kestaneli pilav tercihiniz varsa ekmek ve püre yememenizi ve çorba içmemenizi öneririm.
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