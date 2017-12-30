Yılbaşı gecesi için misafirlerinize hem kolay hem de lezzetli tarifler mevcut. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

CIABATTA EKMEĞİNDEN LAHMACUN

Hamuru için: 500 gr ciabatta ekmeği, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üstü için: Çeyrek soğan, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı kimyon, çeyrek çay kaşığı kırmızı biber, maydanoz, 2 çorba kaşığı kurutulmuş domates salçası, 250 gram kuzu kıyma, 1 limon, 1 çorba kaşıyı zeytinyağı

Sunarken: İnce doğranmış kırmızı soğan, 50 gram kavrulmuş çam fıstığı, 1 çorba kaşığı doğranmış maydanoz.

Hazırlanışı: Ekmeği üzerine zeytinyağı gezdirin ve bir kenarda bekletin. Sonra kıyma haricindeki tüm malzemeleri bir tarafta karıştırın. Bu arada fırını ısıtın. Karıştırdığınız malzemelere kıymayı ekleyin ve orta ateşte pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Ciabatta ekmeğinin üzerine karışımı ekleyip fırına verin. Lahmacun pizzalarınızın üzeri kızarınca fırından alın.

KARAMELİZE MANTAR ÇÖREKLERİ

Malzemeler: 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 kıyılmış soğan, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 250 gr ince dilimlenmiş kestane mantarı, 1 diş ezilmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı kekik yaprakları, tereyağı, 12 dilim ince dilimlenmiş beyaz sandviç ekmeği, 100 gr rendelenmiş gravyer, kaşar peyniri

Hazırlanışı: Yağı tavada ısıtın, soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar, 7 dakika orta derecede kızartın. Şekeri ve baharatı karıştırın, mantarları ekleyin. Mantar altın rengi olana dek 5 dakika boyunca pişirin. Birkaç dakika daha sarımsak güzel kokana kadar karıştırın, sonra ocağı kapatın ve kekiğin çoğunu karıştırın. Bu esnada mantar karışımı soğusun. Ekmekten 7-8cm’lik yuvarlak parçalar kesin. Yuvarlak parçaların bir tarafını yağlayın ve fırın tepsisine dizin. Fırını ısı- tın. Yuvarlak ekmek parçalarının üzerine mantarlı soğanlı karı- şımdan koyun. Üzerine gravyer sos ve arzu ederseniz kaşar peyniri koyup 10 dakika pişirin. Servis etmeden kekik serpiştirin.

JAMBONLU ŞİŞLER

Malzemeler: 50 gram beyaz peynir, bir paket jambon salam, 12 cherry domates

Hazırlanışı: Peyniri küçük küpler halinde kesin. Jambonu uzun parçalar halinde kesin. Tüm malzemeleri, 12 adet uzun kokteyl çubuklarına geçirin.

MİNİ SOMON PUFLARI

Malzemeler: 185 gr somon filetosu, 200 gr tam yağlı yumuşak peynir, avuç içi kıyılmış dereotu, 375 gr milföy hamuru

Hazırlanışı: Rondoda somon, yumuşak peynir, dereotu ve baharatları karıştırın. Bir parça milföy hamurunu uzunlamasına 2’ye bölün. Her parçanın ortasına somonlu karışımdan koyup kapatın ve üzerine fırçayla yumurta sürün. Daha sonra yağlı pişirme kâğ