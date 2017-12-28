Yeni yılı heyecanla ve umutla beklerken sofralarınızı da sağlıklı hale getirebilirsiniz. Uzman Diyetisyen Olcay Barış, hem sofranıza lezzet katacak hem de sağlığınıza sağlık katacak tüyolar verdi.
GÜNE GÜZEL BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
Yılbaşı günü sabahı tam buğday veya çavdar ekmeği, peynir, yumurta, zeytin, yeşilliklerin olduğu bir kahvaltı yapın. Meyve ve kuruyemişlerden oluşan ara öğünlere yer verin. Akşam tüketeceğiniz protein ağırlıklı bir sofradan dolayı öğlen öğününde çorba, sebze, yoğurttan oluşan bir menü ile hafif bir öğün geçirmelisiniz. Bunların yanında bol su içerek metabolizmanızı hızlandırmalı ve fast food tüketiminden ve sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmalısınız.
AKŞAM SOFRASINDA HİNDİYE YER AÇIN
Akşam tüketeceğiniz hindi eti protein, demir, fosfor ve B grubu vitaminlerinden zengindir. Izgara, haşlama veya fırında 100 gram göğüs hindi eti sadece 140 kalori içerir. Hindi, diğer et ürünlerine göre kalori ve yağ ve kolesterol içeriği daha düşük bir ettir. Yılbaşı sofranızda liften zengin besinler, özellikle taze sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tam tahıllı ürünler tüketmeniz de çok önemli. Çünkü lif metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip. Ayrıca posa, besinlerin kan şekerinin yükselme hızını düşürerek tok kalmanızı sağlıyor.
YEŞİLLİK OLMAZSA OLMAZ
Sofranızda mutlaka mevsim yeşilliklerine yer verin. C vitamini içeren yeşillikler et-tavuk-balık-hindinin içerisindeki demir emilimini arttırıcı özelliktedirler. Bol salata hem sindirim sağlığı için hem bağırsak sağlığı için çok önemli. Genel bir kural olarak, vücutta oluşan zararlı maddelerin atımını sağlamak ve vücut sıvı dengesini koruyabilmek için 8-10 bardak (2,5 litre) su tüketilmesi gerekir. Yılbaşı günü bol su içerek hem metabolizmanızı hızlandırabilir hem de toksik öğelerden arınabilirsiniz.
FAZLA KURUYEMİŞ YAĞLANMAYA NEDEN OLUYOR
Televizyonun karşısında ya da sohbet ederken sürekli yenilen kuruyemişler fazla tüketildiğinde vücutta yağlanmaya neden olabiliyor. Ancak ölçülü yendiğinde vücuda fayda sağlıyor ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. 10-15 adet badem veya fındık veya 1 avuç ceviz günlük ihtiyacınız için yeterli. Tatlı ihtiyacınızı hamur işi, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı veya meyvelerden sağlamaya çalışın. Hamur işi tatlıları yoğun kalorileri yanında kan şekerinde de dalgalanmalar yaratıyor.
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