Rüya gibi bir manzaraya sahip The Grand Tarabya, 2018’i unutulmaz bir merhabayla karşılamaya hazırlanıyor. İhtişamlı balo salonu The Grand Ball Room, yeni yıl mönüsüyle damaklarda iz bırakırken Türk müziğinin güçlü ismi Ferhat Göçer ve orkestrasını ağırlayacak. The Grand Tarabya’nın yılbaşı akşamını konforlu bir konaklamayla tamamlamak isteyenler, yılın ilk gününü yeşil ve mavinin iç içe geçtiği Tarabya manzarasıyla karşılayacak. HT Cumartesi'nden Selin Özavcı Tokçabalaban'ın haberi...

Divan Grubu, İstanbul’da bu yıl da yılbaşı programlarıyla yeni yıl heyecanını yaşamak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. Divan İstanbul, Divan İstanbul Asia, Divan Suites İstanbul G-Plus ve Divan İstanbul City misafirleri için özel yılbaşı programlarıyla huzurlarda olacak...

İstanbul’u dolu dolu yaşamak isteyen misafirlerine etkileyici bir atmosfer sunan Four Seasons Bosphorus ve kadim tarihten benzersiz izleriyle şehrin kaçış noktalarından Four Seasons Sultanahmet, senenin son gecesi misafirlerini lezzet, eğlence ve keyifle ağırlayacak.

Conrad İstanbul Bosphorus, yeni yılı Boğaz’ın panoramik manzarası ve canlı müzik eşliğinde Summit Bar&Terrace’da ve dünya mutfağına özgü lezzetleriyle ünlü Manzara Restaurant’da karşılıyor.

Yerel lezzetlere modern dokunuşlar katan Big Chefs, yılbaşında dilerseniz kış mönüsü dilerseniz klasik yılbaşı tatlarından oluşturduğu ikramlarıyla 2017’yi keyifli bir şekilde uğurlamaya davet ediyor.

Akdeniz mutfağından yöresel tatlara uzanan yemekleri, yenilikçi kokteylleri ve canlı müzik performanslarıyla gece hayatını sevenlerin rotasını Ulus’a çeviren Borgo Kitchen + Bar, yeni yılı leziz bir mönü ve canlı müzik eşliğinde karşılamak isteyenlerin buluşma noktası...

Akdeniz’in geleneksel tatlarını bir araya getiren Capricorn, yılbaşı gecesinde yenilenen mönüsüyle sahnede olacak. Akdeniz’in geleneksel tatlarını modern şehir ruhuyla bütünleştirecek yılbaşı akşamında canlı müzik de olacak.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul yepyeni bir yılı #YourPalaceYourHome temasıyla karşılıyor. Tuğra Restoran yepyeni bir yıla Çırağan Sarayı’nın ihtişamı içinde lükse ve görkeme doya doya girmek isteyenleri enfes lezzetlerle bekliyor...

Gastronomi market ve restoran konseptini bir araya getiren Delimonti, yeni yıla zengin mönüsüyle merhaba demeye hazırlanıyor. Yılbaşı akşamında misafirleri; mevsimsel tatlarla yenilenen mönü bekliyor.

Elite World İstanbul Hotel yeni yılı şehrin merkezi Taksim’de kutlamak isteyenler için özel programlar sunuyor. Elite World Van Hotel’deyse One Bar’da gerçekleşecek müzik dolu bir partide sabaha kadar dans edebilir, Tuşba Balo Salonu’nda düzenlenecek yılbaşı balosunda eğlenebilirsiniz.

‘Anları anılara dönüş- türmek’ sloganıyla misafirlerini eşsiz bir deneyime davet eden Fairmont Quasar İstanbul, 2017’yi keyifle uğurlarken, yeni yılın ilk saatlerini unutulmaz kılacak bir mönü ve programı Aila’da sunacak.

Grand Hyatt İstanbul’da yeni yıla sevdikleriyle beraber güzel bir başlangıç yapmak isteyenleri 34 Restoran’ın deneyimli şeflerinin elinden çıkan geleneksel Türk ve Akdeniz mutfağının lezzetlerinden oluşan açık büfe bekliyor.

Modern mimari tasarımının verdiği özel ambiyansıyla Ataşehir Watergarden’da bulunan Grill Branché Restaurant & Lounge, yeni yıla muhteşem bir akşam yemeğinin ardından keyifli bir eğlenceyle girmek isteyenlere sesleniyor.

Bosphorus Terrace, Dubb Indian Bosphorus ve Veranda Bar Terrace’ı ile Hilton İstanbul Bosphorus bu yıl da her zevke ve tercihe hitap ediyor.

La Petite Maison, Güney Fransa mutfağından lezzetleri ve keyifli ambiyansıyla unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatmaya hazırlanıyor. Mekân leziz kokteyller ve canlı müzik performansı ile de iddialı...

Brasserie konseptini kendine has bir yaklaşımla hayata geçiren Monochrome yılın en renkli gününe özel hazırlanan mönünün yanı sıra canlı müzik performansıyla da misafirlerine eğlence ve lezzet dolu bir gece yaşatacak.

Nopa Restaurant yılbaşı akşamına özel hazırladığı mönüsü ve benzersiz sürprizleriyle, misafirlerine lezzet ve eğlence dolu unutulmaz bir gece sunacak.

Pera Palace Hotel Jumeirah, yeni yıla gerçek bir yılbaşı balosuyla girmek isteyen herkesi Grand Pera Balo Salonu’na davet ediyor. 31 Aralık gecesi Grand Pera Balo Salonu’nda; artık bir Pera Palace klasiği haline gelen Kargalar Kafeste grubu, benzersiz bir yılbaşı repertuvarıyla sahne alacak.

The Populist, mutfağında hazırlanan yaratıcı ve lezzetli yeni yıl mönüsüyle unutulmaz bir yılbaşı gecesi vaat ediyor.

Raffles İstanbul Zorlu Center, yılbaşı gecesine özel yaratıcı gastronomi deneyimleri, eğlence seçenekleriyle kapılarını açıyor. Akdeniz mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu yeni yıl gala yemeği Lavinia’da alınacak yeni yıl kokteyliyle başlayacak...

Gümüşsuyu’nun büyüleyici Boğaz manzarasına tepeden bakan; klasik meyhane kültürünü ve lezzetlerini modernize ederek günümüze taşıyan Râna, yeni yıla ayrıcalıklı girmek isteyen misafirlerine unutulmaz bir gece sunacak.

İtalyan mutfağının popüler adreslerinden Serafina’nın misafirlerine sunacağı yılbaşı yemeğinin tadı uzun süre unutulmayacak. Mekânda eğlence canlı müzikle sürecek...

The Ritz-Carlton İstanbul, canlı orkestra müziği veya fasıl müziği eşliğinde, ziyafete dönüşecek mönü ve keyifli bir program sunuyor.

Manzarasının yanı sıra damaklara da hitap eden Sunset Grill&Bar, bu geceye özel mönü hazırladı.

Boğaz manzarasını, 20 yıldır lezzetli yemeklerle buluşturan Vogue, özel bir yılbaşı program hazırladı.

Wish More Hotel Istanbul, hem gözlere hem de damaklara hitap eden yılbaşı mönüsü hazırladı.

Boğaz manzarasına karşı, şık yılbaşı dekoru ve lezzetli mönüsüyle Whisper, hem lezzetli hem de eğlenceli bir geceye hazırlanıyor.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, Ouzo Roof Restaurant’ta Grek müziğinin sevilen ismi YORGO ile yeni yıla merhaba diyor.

Güçlü sesi ve yorumuyla Selen Servi, 31 Aralık gecesi, Kaya Palazzo Kartalkaya’da dinleyenlerine müzik ziyafeti verecek.

Çağdaş Japon mutfağının ödüllü temsilcisi Zuma, misafirlerine imza tatlarından oluşan ziyafet sunacak.

Cornelia Diamond Golf Resort &Spa’da, yeni yılı Yonca Lodi konseri ile karşılıyor. Otelin, 29 Aralık’tan itibaren başlayan 4 günlük zengin yılbaşı programında dans gösterileri, canlı müzik, piyano resitali, yılbaşı gecesi gala yemeği, geleneksel “Cornelia Yılbaşı Çekilişi” yer alıyor.

Pop müziğin mega yıldızı Tarkan, yılbaşını Kıbrıs Elexus Hotel Resort Casino’da kutlayanlarla buluşacak.

Popüler müziğin yıllara meydan okuyan ismi Erol Evgin, yılbaşı gecesi Gloria Hotels&Resorts sahnesinde olacak.

Pullman Hotel’in yılbaşı gecesi programında Hande Yener var. Dans dolu bir geceye hazır olunmalı.

Ziynet Sali, yılbaşı galasında Belek Maritim Pine Beach Hotel’de sahnede olacak.

Deniz Seki, 2018 yılbaşı programında Malpas Hotel Kıbrıs’ta dinleyici karşısına çıkacak.

Candan Erçetin, Kıbrıs Merit Park Hotel’de sahnede olacak.

Popüler müziğin başarılı ismi Kenan Doğulu dinleyicisiyle, eğlencenin klasik adreslerinden birinde; Günay sahnesinde buluşacak.

Frankie İstanbul’un yılbaşı programında Metin Arolat sahne alacak.

Volkan Konak dinleyicisiyle Golden Tulip Lefkoşa sahnesinde buluşacak.

Haluk Levent sevilen şarkılarını Grand Pasha Girne sahnesinde seslendirecek.

Yeni yıla Nev’in şarkılarıyla girmek isteyenler için adres Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Balo Salonu.

The Grand Tarabya’da yeni bir yıla, Ferhat Göçer ve orkestrasının Klasik Türk Müziği’nden opera aryalarına, cazdan rembetikolara geniş repertuvardan oluşan programıyla girilecek.

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, Selami Şahin’in renkli sahne performansına ev sahipliği yapacak

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’deki Beykoz Konser Salonu, yeni yılda kapılarını Erdem Kınay sevenler için açacak. Kınay’a yılbaşı gecesinde, son şarkı projesini seslendiren İkizler eşlik edecek.

31 Aralık gecesi ünlü sanatçılar Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Kutsi muhteşem sahne performanslarıyla WOW Istanbul Hotels & Convention Center galasında olacak.

Yıldız Tilbe, yeni yıla Hilton Istanbul Convention & Exhibition Center’da gerçekleşecek partiyle, dinleyiciyle birlikte girecek.

Ooze Venue sahnesi yılbaşı gecesi After Party ile Berkay’ı ağırlayacak.

Conrad Hotel 2018 Yılbaşı Balosu’nda Rober Hatemo’nun yanı sıra geçmişten günümüze Türk popunun en güzel şarkılarıyla Azra ve Frank Sinatra’dan Tom Jones’a klasiklerle İsmail Atalı ve Artist Orkestrası sahnede olacak.

Ayhan Sicimoğlu, Swissotel Büyük Efes’te salsadan boleroya eğlenceli bir repertuvarla sahnede olacak.