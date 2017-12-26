Yılbaşı hediyeleri, 31 Aralık'a kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yakınlarına ve sevdiklerine yeni yıla girerken hediye etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "yılbaşı hediyeleri" ve "yılbaşı hediye önerileri" aramalarını arttırdı. İşte yeni yıla girerken sevdiklerinize ve yakınlarınıza hediye edebileceğiniz yılbaşı hediye önerileri...
YILBAŞI HEDİYELERİ
2018'e sayılı günler kala yeni yılda yakınlarını ve sevdkilerini yılbaşı hediyeleri ile sevindirmek isteyen vatandaşlar, hediye önerileri için araştırma yapmaya başladı. Hangi hediyeyi alacağına karar veremeyen vatandaşlar, internet üzerinde "yılbaşı hediyeleri" ve "yılbaşı hediye önerileri" aramasını yapıyor. İşte en güzel yılbaşı hediyeleri ve yılbaşı hediye önerileri...
YILBAŞI HEDİYELERİ
ERKEK GİYİM
Columbia flash forward kapüşonlu mont: 509,93 TL
Zara basic jogging pantolonu: 89,95 TL
Mango desenli koton sweatshirt: 139,99
Pull and Bear grafik baskılı t-shirt: 20,95 TL
Skechers spor ayakkabı: 549,00 TL
Vakko lacivert gömlek: 293,00 TL
Hemington kaşmir yün kar desen beyaz kazak: 459,00 TL
Emporio Armani saat: 1.179,00 TL
Wesse erkek kol saati: 238,00 TL
Kiğılı 3'lü kravat set: 89,99 TL
Beymen deri aksesuar set: 235,00 TL
Reis Kuyumculuk tek zar bileklik: 283,00 TL
H&M haftasonu çantası: 149,00 TL
H&M yünlü eldiven: 49,99 TL
Mama yardımı
Yılbaşı hediyesi olarak dilerseniz bir hayvan barınağına mama ya da kulübe bağışında bulunabilirsiniz. Ayrıca rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören dostlarımızın tedavi masraflarına destek olarak bağışta bulunabilirsiniz. Böylelikle vereceğiniz küçük bir destekle, belki de bir canlının kahramanı bile olabilirsiniz.
ERKEK KOZMETİK
Yılbaşı hediyesi için internet üzerinde araştırma yapan vatandaşlar, "erkek hediyeleri" aramasını arttırdı. İşte yılbaşında erkek yakınlarınıza alabileceğiniz kozmetik hediyeleri...
Giorgia Armani Acqua Di GIO parfüm: 345 TL
Tom Ford Black Orchid parfüm: 329,99 TL
Kiehl's yüz kremi: 155,00 TL
The Body Shop traş sonrası kremi: 44,90 TL
ERKEK TEKNOLOJİ
Teknoloji ürünleri ile ilgilenen erkekler için hediye almayı düşünen vatandaşlar, internette hediye araştırmasına devam ediyor. İşte erkeklere hediye edebileceğiniz teknoloji ürünleri...
Beats Solo kulak üstü kulaklık: 1.379,00 TL
Gopro Hero 6 siyah aksiyon kamerası: 2.699,00 TL
Tchibo alüminyum matara ve bluetooth hoparlör seti: 89.95 TL
Samsung Galaxy Note 8: 4.999,00 TL
CANON EOS 1300D 18-55 IS 18.7 MP 3" LCD ekran dijital fotoğraf makinesi: 1.979,00 TL
KADIN KOZMETİK
Kozmetik ürünleri kullanan kadın yakınları için hediye almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde yılbaşı öncesinde araştırmasını sürdürüyor. İşte yılbaşı hediyesi için en güzel kadın kozmetik ürünleri...
Zara Red Vanilla parfüm 100 ml: 29,95 TL
Viktor&Rolf Flowerbomb Edp V50 ml parfüm: 440 TL
Dior Hypnotic Poison Edt 100 ml kadın parfüm: 652 TL
Kiehl's takvim: 309,00 TL
Midnight Recovery Concentrate serum: 175 TL
Benefit makyaj kiti: 220 TL
Incia natural serum: 75 TL
Avon herhangi 2 adet parfüm birlikte: 55,94 TL
NYX ruj: 233,99 TL
Bobbi Brown allık 200 TL
Nars yılbaşı özel koleksiyonu aydınlatıcı: 180 TL
KADIN AKSESUAR
Aksesuar kullanmayı seven kadın takipçiler için internet üzerinde yılbaşı hediyesi önerisi araştırması yapan vatandaşlar, en güzel aksesuar hediyeleri için araştırmasını sürdürüyor. İşte kadın yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel kadın aksesuar hediyeleri...
Rayban güneş gözlüğü: 700 TL
Dahlia Jewellery bantlı pırlanta ay kolye: 2,145,00 TL
Kısmet by Milka 3'lü pençe yüzük siyah pırlanta serce: 1.650,00 TL
KADIN GİYİM
Kadın giyim ürünleri alarak yakınlarına yılbaşı hediyesi vermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "kadın giyim ürünleri" ve "kadın giyim hediyeleri" aramalarını arttırdı. İşte en güzel kadın giyim hediyeleri...
Mango motorcu tarz deri ceket: 459,00 TL
Beymen sırt çantası: 357 TL
Koton cep detaylı kaban: 199,00 TL
Bershka incili örgü kazak: 99,95 TL
EV ALETLERİ, MOBİLYA, DEKORASYON
SZN Mobilya ahşap masa
SZN Mobilya Dekoratif Ahşap Ayna
Vestel Mix and Go: 139 TL
Phillips kırık önleyici saç düzleştiricisi: 285 TL
Tchibo akıllı telefon spor kol bandı ve matara seti: 69,95 TL
Hay Atolye kalemli keçe defteri 38 TL
Mudo Concept baykuş desenli bardak: 8 TL
Arçelik telve: 709 TL
Bosch çok fonksiyonlu pişirici: 1.546,00 TL
Çiçeksepeti yeni yıl seninle güzel hediye paketi: 82,48 TL
Karaca 3'lü su bardağı: 24,95 TL
H&M porselen kapta mum: 20 TL
D&R Stefan Zweig kitap seti - 22 TL
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