Yılbaşı hediyeleri için vatandaşların araştırması sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "yılbaşı hediyeleri" ve "yılbaşı hediye önerileri" aramalarını arttırdı. İşte yakınlarınıza hediye edebileceğiniz en güzel yılbaşı hediye önerileri...

YILBAŞI HEDİYELERİ

ERKEK GİYİM

Yılbaşı hediyeleri için internet üzerinde araştırma yapan vatandaşlar, erkek yakınlarına alak üzere giyim hediyeleri araştırmasını sürdürüyor. İşte en güzel yılbaşı erkek giyim hediyeleri

Columbia Flash Forward kapüşonlu mont: 509,93 TL

Zara basic jogging pantolonu: 89,95 TL

Mango Desenli koton sweatshirt: 139,99

Pull and Bear T-shirt Grafik baskılı t-shirt: 20,95 TL

Skechers GO MEB RAZOR spor ayakkabı: 549,00 TL

Vakko Comfort lacivert gömlek: 293,00 TL

Hemington Kaşmir yün kar desen beyaz kazak: 459,00 TL

Emporio Armani saat: 1.179,00 TL

Wesse erkek kol saati: 238,00 TL

Kiğılı 3'lü kravat set: 89,99 TL

Beymen deri aksesuar set: 235,00 TL

Reis Kuyumculuk tek zar bileklik: 283,00 TL

H&M haftasonu çantası: 149,00 TL

H&M yünlü eldiven: 49,99 TL

ERKEK KOZMETİK

Yılbaşı hediyesi için internet üzerinde araştırma yapan vatandaşlar, "erkek hediyeleri" aramasını arttırdı. İşte yılbaşında erkek yakınlarınıza alabileceğiniz kozmetik hediyeleri...

Giorgia Armani Acqua Di GIO parfüm: 345 TL

Tom Ford Black Orchid parfüm: 329,99 TL

Facial Fuel Anti-Wrinkle Cream: 155,00 TL

The Body Shop Kistna traş sonrası kremi: 44,90 TL

Incia natural serum: 75 TL

ERKEK TEKNOLOJİ

Teknoloji ürünleri ile ilgilenen erkekler için hediye almayı düşünen vatandaşlar, internette hediye araştırmasına devam ediyor. İşte erkeklere hediye edebileceğiniz teknoloji ürünleri...

Beats Solo3 Wireless kulak üstü kulaklık: 1.379,00 TL

Gopro Hero 6 Black aksiyon kamerası: 2.699,00 TL

Tchibo alüminyum matara ve bluetooth hoparlör seti: 89.95 TL

Samsung Galaxy Note 8: 4.999,00 TL

CANON EOS 1300D 18-55 IS 18.7 MP 3" LCD ekran dijital fotoğraf makinesi: 1.979,00 TL

KADIN KOZMETİK

Kozmetik ürünleri kullanan kadın yakınları için hediye almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde yılbaşı öncesinde araştırmasını sürdürüyor. İşte yılbaşı hediyesi için en güzel kadın kozmetik ürünleri...

Zara Red vanilla parfüm 100 ml: 29,95 TL

Viktor&Rolf Flowerbomb Edp V50 ml parfüm: 440 TL

Dior Hypnotic Poison Edt 100 ml kadın parfüm: 652 TL

Kiehl's Advent calender: 309,00 TL

Midnight Recovery concentrate: 175 TL

Benefit Cosmetics work kit, girl: 220 TL

Avon Herhangi 2 adet parfüm birlikte: 55,94 TL

Soft mattle lip cream vault set: 233,99 TL

Bobbi Brown shimmer brick compact - Ping quartz: 200 TL

Nars Yılbaşı özel koleksiyonu: 180 TL

KADIN AKSESUAR

Aksesuar kullanmayı seven kadın takipçiler için internet üzerinde yılbaşı hediyesi önerisi araştırması yapan vatandaşlar, en güzel aksesuar hediyeleri için araştırmasını sürdürüyor. İşte kadın yakınlarınıza alabileceğiniz en güzel kadın aksesuar hediyeleri...

OVAL FLAT LENSES Rayban güneş gözlüğü: 700 TL

Dahlia Jewellery bantlı pırlanta ay kolye: 2,145,00 TL

Kısmet by Milka 3'lü pençe yüzük siyah pırlanta serce: 1.650,00 TL

KADIN GİYİM

Kadın giyim ürünleri alarak yakınlarına yılbaşı hediyesi vermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "kadın giyim ürünleri" ve "kadın giyim hediyeleri" aramalarını arttırdı. İşte en güzel kadın giyim hediyeleri...

Mango motorcu tarz deri ceket: 459,00 TL

Beymen sırt çantası: 357 TL

Streç kumaşlı yüksek topuklu bilekte bot: 249,95 TL

Koton cep detaylı kaban: 199,00 TL

Bershka incili örgü kazak: 99,95 TL

EV ALETLERİ

Vestel Mix and Go: 139 TL

Phillips kırık önleyici saç düzleştiricisi: 285 TL

Tchibo akıllı telefon spor kol bandı ve matara seti: 69,95 TL

Mudo Concept baykuş desenli bardak: 8 TL

Arçelik telve: 709 TL

Bosch çok fonksiyonlu pişirici: 1.546,00 TL

Çiçeksepeti yeni yıl seninle güzel hediye paketi: 82,48 TL

Çiçeksepeti kişiye özel kupa bardak: 30 TL

Karaca 3'lü su bardağı: 24,95 TL

H&M porselen kapta mum: 20 TL

D&R Kitap

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