Yılbaşı menülerinin olmazsa olmazıdır hindi. Evinize sevdiklerinizi, dostlarınızı davet ettiyseniz menünüze yılbaşı hindisini dahil edebilirsiniz. Peki çoğunlukla iç pilavla servis edilen yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Eğitmen Şef Devran Karaalp, yılbaşı sofrasına yakışır yılbaşı hindisi tarifini ve malzemelerini paylaştı.

Nasıl yapılır?

1 adet hindi (4-6 kg.)

500 gram bebek havuç

500 gram bebek kabak

500 gram Brüksel lahanası

100 gram tereyağ

100 gram un

1 adet limon

½ paket taze kekik

4 adet kuru defne yaprağı

1 adet kuru soğan

Kestaneli iç pilav için malzemeler

800 gram osmancık pirinç

1200 litre su veya tavuk suyu

2 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı yenibahar

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

400 gram soyulmuş kestane

60 gram tereyağ

60 gram sıvı yağ

Fırında yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

Hindinin içine dörde bölünmüş soğan ve limon ile defne yaprakları ve taze kekik konur. Tuz ve karabiber ile her yeri tatlandırıp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, daha sonra 140 dereceye indirilerek 1 buçuk saat pişirilmeye devam edilir.

Sebzelerin hepsi sırayla iki tutam tuz eklenmiş kaynar suda birer dakika haşlanır ve diriliğini kaybetmemesi için buzlu suya konur. Daha sonra sebzeler tekrar tavada ısıtılır. Tereyağ ve un kısık ateşte kahverengi olana kadar kavrulur.

Fırından çıkarıp porsiyonlanan hindi suyu, tereyağ ve un karışımına eklenir. Suyu yetmez ise sos kıvamına gelene kadar su eklenir, böylece grayvy sos elde edilmiş olur ve hindi kurumaz.

Kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

Pirinçler 30 dakika önceden suda bekletilip yıkanır ve iyice kurutulur. Tereyağ ve sıvı yağ pilavın pişirileceği tencerede ısıtılır ve pirinç eklenir. Kısım ateşte 30 dakika kavrulur. Baharatlar, dereotu ve dörde bölünmüş kestaneler eklenir. Sıcak su veya tavuk suyu kavrulan pirinçlere eklenir, 3 dakika sonra ateş kısılır ve suyu tamamen çekene kadar pişirilir. Yarım saat dinlendikten sonra pilav, hindiye doldurulur. Hindinin etrafı pişmiş sebzelerle süslenir. Yılbaşı hindiniz hazır! Afiyet olsun.

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