Kesilmiş ve temizlenmiş hindinin kilogramı büyük marketlerde 14-22 liradan satılırken, organik olarak satılan bütün hindi ortalama 200 liradan alıcı buluyor. Firma olarak bu yılbaşı için 60 bin civarında hindi keseceklerini anlatan Bahar, "Bunun yüzde 85'e yakını otel ve restoranlara verilecek. Kalanları da perakende mağazalara gönderilecek. Toplamda ise yılbaşı için yaklaşık 700 bin civarında hindi kesileceğini düşünüyorum" dedi.

Dişi bir hindinin yaklaşık 8-9 kilogram, erkek hindinin ise 15-16 kilogram geldiğini kaydeden Bahar, yılbaşı için özel 5-6 kilogramlık hindi yetiştirdiklerini anlattı.

"BALIK ETİNE EN YAKIN ET TÜRÜ"

Hindi etinin balık etine en yakın tür olduğunu, protein oranının kırmızı etten daha yüksek, kalori oranının ise beyaz etten daha düşük olduğunu ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

"Kırmızı etten daha yüksek protein, beyaz etten daha düşük bir kaloriden bahsediyoruz. Bu, çocukların beslenmesi için de diyet yapanlar için de çok özel bir hayvansal protein kaynağı. Hindi çok özel bir gıda, fakat yılbaşı yiyeceği olarak anılıyor. Yılbaşında tüketilecek bir ürün olarak algılanması iyi bir şey değil. Hindinin bir özelliği de şudur, biz Türk halkı olarak eti çok natürel yemeye alışkınız. Yani kasaptan alırız bifteği, atarız mangala ve tüketiriz. Hindi eti ise sosla güzel oluyor. Hindi eti sosta bekletilmeli ve ondan sonra tüketilmeli."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 2015 yılında 5 milyon 359 bin 763 adet, 2016 yılında da 4 milyon 663 bin 446 adet hindi kesildi. 2015 yılında 52 bin 722 ton hindi eti üretimi ise 2016 yılında 46 bin 501 tona geriledi. Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı yurt içinde tüketildi, kalanı ihraç edildi.

1990 yılında 0,01 kilogram düzeyinde olan Türkiye'de kişi başı yıllık hindi eti tüketimi ise 1995 yılında 0,04 kilogram, 2000 yılında 0,34 kilogram olarak gerçekleşti. Kişi başı hindi eti tüketimi 2005 yılında 0,74 kilogram, 2010 yılında 0,43 kilogram, 2015 yılında 0,63 kilogram, 2016 yılında da 0,56 kilogram olarak belirlendi.

Yıllık kişi başı hindi eti tüketimi Avrupa ülkelerinde ortalama 5-6 kilogram, ABD'de de ise 7-8 kilogram düzeyinde bulunuyor.

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