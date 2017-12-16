Yılbaşı kurabiyeleri nasıl yapılır?

3 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz zencefil

2 yemek kaşığı toz tarçın

1 su bardağı kadar tereyağı

1 su bardağına yakın esmer şeker

1 yumurta

Toz vanilya

3 yemek kaşığı pekmez

Yılbaşı kurabiyeleri nasıl yapılır?

Malzemeleri karıştırmaya başlamadan önce ilk olarak fırınınızı 170 derecede ısıtın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serin. Derin bir kapta un, tuz ve baharatları karıştırın.

Başka bir karıştırma kabında esmer şeker ve tereyağını çırpın. İçerisine yumurtayı ilave edin. Yumurta iyice karıştıktan sonra pekmezi ve vanilyayı ekleyin. Son olarak da sıvı malzemelere unlu karışımı ekleyin. Karışım hamur haline gelir gelmez unlanmış tezgahın üzerine alın.

Hamuru merdaneyle açın ve kalıplarınızla şekiller çıkartıp yağlı kağıda yan yana dizin. Buzdolabında 10 dakika bekletin ve fırına verin. Fırında 10 dakika pişirdikten sonra yılbaşı kurabiyeleriniz yenmeye hazır! Dilerseniz soğuduktan sonra süsleme glazürü ile kurabiyelerinizi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

Yılbaşı kurabiyesi

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