13 | 16

Kırmızıya rakip bordo ruj oldukça iddalı ama yılbaşı için de en uygun seçeneklerden bir tanesi! Göz ve dudaklarda aynı renkleri kullanmak yine bu yılın iddialı trendlerinden biri oldu. Kullanacağınız bordo far ve rujun aynı tonlarda olmasına dikkat etmelisiniz!