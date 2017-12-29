Yılbaşı mesajları ve yeni yıl mesajları, 2018'e kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sevdiklerine, yakınlarına ve arakdaşlarına yeni yıl mesajı göndermek isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde "yılbaşı mesajları" ve "yeni yıl mesajları" aramalarını arttırdı. İşte 2018 yılı için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel yılbaşı 2018 yeni yıl mesajları...

YILBAŞI MESAJLARI - 2018 YENİ YIL MESAJLARI

Yeni yıla girerken göremediği ve yakında olmayan sevdiklerine mesaj göndererek yeni yılını kutlamak isteyen vatandaşlar, yeni yıl mesajları araştırmasına başladı. 2018'e sayılı günler kala yakınlarına SMS, WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla mesaj göndererek yeni yıl tebriğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "yılbaşı mesajları" ve "2018 yeni yıl mesajları" aramalarını arttırdı. İşte en güzel 2018 yeni yıl mesajları;

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice yıllara!

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu yıllar!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle... MUTLU YILLAR...

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- Her yeni yıl bir başka güzel.. yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- 2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara...

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