Beslenme Danışmanı Gönül Ateşsaçan, yılbaşı eğlenceleri sonrası yenilen ve içilenlerin zararlı etkilerinden kurtulmak için tavsiyelerde bulundu.

YAĞLAR VÜCUDA YERLEŞMEDEN ATILMALI

Beslenme Danışmanı Gönül Ateşsaçan, "Sadece 1 gün denilip, sofrada ne varsa hepsinden ve de en kötüsü de geç saatlerde yeniliyor. Bu durumdan da vücudumuz olumsuz etkilenir. Yılbaşı gecesi alacağınız fazla kaloriler ve tüketeceğiniz alkollü içecekler vücudunuzda yağ olarak depolanacaktır. Bu yağlar vücudunuza yerleşmeden, dışarı atılmalıdır.

Vücuttaki tuz ve katkı maddelerini atmak için yılbaşından sonraki günde sadece sebze ve meyve tüketmenizde fayda var. Bedeniniz arınıp kilo verirken kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Beslenmenize dikkat etmenizin yanında ayrıca yarım saat de açık hava da sıkıca giyinip yürürseniz, mutluluk hormonu serotonin salgılanır, bu ruhsal durumunuzu çok olumlu olarak etkiler" dedi ve 3 günlük hızlı yağ yakıcı diyet tavsiyesinde bulundu.

1. Gün Detoksu



Sabah uyanınca 1 bardak limonlu su için. Tüm gün taze meyve ve meyve salatası tüketin ve aralarda limonata için. Meyve salatası olarak; 1 yeşil elma, 2 kivi ve 2 dilim ananas tüketilebilir. Aralarda acıkırsanız, 2 dilim çavdar ekmeği veya 2 adet diyet bisküvi tüketilebilirsiniz. Tüm gün 8 bardak limonata için. Bağırsaklar için sabah erken ve akşam geç saatte form çay için.

Limonata Malzemeleri:

2 yemek kaşığı limon suyu (yaklaşık 1/2 limon)



1 yemek kaşığı şekersiz marmelat



1/10 çay kaşığı kırmızı biber



Bu karışımı, oda ısısındaki su ile 250 ml‘e tamamlayın. Bundan 8 bardak için.

2. Gün Detoksu



Sabah: 1 yeşil çay, 2 dilim kızarmış kepek ekmeği, yeşillik, 2 ceviz ve 1 havuç yiyin.



Öğle: 2 katı yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak ve 1 domates yiyin.



Akşam: 1 biftek (200 gram,) zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata yiyin.



Aralarda salatalık / Yeşil elma / 10 bardak su ve 3-4 fincan açık yeşil çay içebilirsiniz.

3. Gün Detoksu



Sabah: 1 yeşil elma ve 2 dilim ananas meyve salatası olarak yenilmeli. Aralarda acıkırsanız çavdar ekmeği, light bisküvi tüketilebilir. Tüm gün öğün aralarında 8 -10 bardak limonata için. Bitki çaylarından rezene ve form çay için. Form çayını özellikle sabah erken ve akşam geç saatte için.

Öğle: Barbunya (1 avuç atılacak), 2 kabak, 1 havuç, yarım demet semizotu, sarımsak bütün olarak 3 adet soğan. Ekstra tatlandırmak için kurutulmuş sebzeler ekleyebilirsiniz. Kırmızı biber, köri ve domates ekleyebilirsiniz. Tuzu çok az ve deniz tuzu olarak kullanın. Alabildiği kadar su ( yaklaşık 1 litre) eklenerek çorba şeklinde tüketin. Sebzeler dirice olmalıdır.

Akşam: Öğle vakti yediğiniz aynı sebze yemeğini tüketin. Acıkırsanız 1-2 dilim çavdar ekmeği, 1 paket diyet bisküvi yiyebilirsiniz. 10 bardak su ve 3-4 fincan açık yeşil çay için.

Yılbaşı sonrası beslenme

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