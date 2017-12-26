Yılbaşına sayılı günler kaldı. 31 aralık gecesi dışarıda program yapan da evde olacak olan da hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Her sene yılbaşında kar yağması beklenir. Peki bu sene kar yağacak mı? Türkiye'nin büyük kentleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleriyle yılbaşında hava durumu...

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Hemen hemen her sene yılbaşında kar yağmasına alışık olan İstanbullular için bu sene pek beklendiği gibi olmayacak. İstanbul'da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.

YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.

YILBAŞINDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık'ta İzmir'de parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 31 Aralık'ta en yüksek 13 derece en düşük 8 derece olacak. İzmir'de 31 aralık sıcaklık ortalaması en düşük 7,8 en yüksek 13,7 derece.

hava durumu

yılbaşı

yılbaşında hava durumu

yılbaşında istanbulda hava durumu

yılbaşında istanbulda kar yağacak mı

yılbaşında ankarada hava durumu

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER