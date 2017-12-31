Yılbaşında hava durumu için uyarılar yapılıyor. Her sene yılbaşında kar yağışı görmeye alışık olan Türkiye bu sene umduğunu bulamayacak. Meteoroloji hava durumu uyarılarını genellikle kuvvetli yağmur için yapıyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarıları ise sadece Marmara'da Kırklareli'nin kuzeyinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'da Kayseri, Kırıkkale ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteroloji'den gelen son tahminlerde bugün için İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. İstanbul ve Ankara'da zaman zaman etkili olacak yağmur İzmir'e ancak 2-3 Ocak'ta gelecek.

YILBAŞINDA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kesimlerinin yüksekleri (Özellikle Alacabel mevkii), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'in batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yer yer yağmurlu, Kırklareli'nin kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın; bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde il geneli sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ve doğusu ile bu sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyinin, gece bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'in doğusu, öğle saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar güneyi 5 (40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyi 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinde yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı gece saatlerinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, doğusu zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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