Yeni yılı evde karşılayanlar için izlenebilecek filmler listesini derledik. "Ben yılbaşında yılbaşı temalı film izlemem" diyenler için ise gerilim, dram, komedi filmleri de listede yer almaktadır.
1
1|30
THE POLAR EXPRESS
Geçirdiği Noel'ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. İnancını sorguladığı için gideceği yere varmak onun için çok da heyecan uyandırıcı değildir.
HABERİN DEVAMI
2
2|30
Ancak trenin içi kesinlikle öyledir. İçerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bu tren, Noel Baba'nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu'na doğru yol almaktadır.
Robert Zemeckis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin büyük bir kısmını Tom Hanks seslendiriyor.
3
3|30
LOVE ACTUALLY
Londra’da Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları izliyoruz. Karı-koca, sevgili, baba-oğul, rock yıldızı ve menajeri arasında birbirinden farklı tam on hikayenin içinde.
4
4|30
Senaryosunu Richard Curtis'in yazıp yönettiği filmin başlıca rollerinde Alan Rickman, Bill Nighy, Colin Firth, Emma Thompson, Hugh Grant, Liam Neeson, ve Keira Knightly oynuyor.
HABERİN DEVAMI
5
5|30
ELF
Kuzey Kutbu’nda yaşayan ve bir elf olduğunu sanan Buddy’nin yaşı ilerledikçe boyuda büyümeye başlamıştır.Böylece, onun aslında bir insan olduğu gerçeği ortaya çıkar.Bu durum üzerine Buddy, esas babasını bulmak amacıyla New York’a gelir.
6
6|30
Kendi büyüdüğü dünyaya hiç benzemeyen New York’ta yeni bir baba, yeni bir anne ve bir kardeş kazanır.Ancak, Buddy’i bu yeni dünyada en çok endişelendiren, insanların Noel’e karşı olan inançlarının çok zayıf olmasıdır.
7
7|30
AUGUST RUSH İrlandalı gitarist ile genç ve güzel çellist New York'taki Washington Square'de karşılaşırlar, ancak bu sıradan bir gece değildir. Büyülü anlar yaşayan ikili bir süre birbirlerinden ayrı düşeceklerdir. Ancak onları ufak bir çocuk bir araya getirecektir: Küçük bir yetim olan August Rush sokaklarda kendi müziğini yapmakta ve sihirli bir güç tarafından korunmaktadır. Küçük August yeteneğini giderek herkese kanıtlamaktadır.
HABERİN DEVAMI
8
8|30
THE PURSUIT OF HAPPYNESS İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır.
9
9|30
Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba –oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.
10
10|30
BIG FISH
William Bloom, babası kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, aile evine geri döner. Gezgin bir satıcı olan babasını yakından tanımak için, efsanevi bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar.
HABERİN DEVAMI
11
11|30
BRIGSBY BEAR
Brigsby Bear Maceraları, küçüklerin izlemesi için yaratılmış bir televizyon şovudur. Fakat çocuk şovu bir gün sonlandırılır ve karakteri canlandıran James’in hayatı sonsuza kadar değişir.
12
12|30
Yarıda kalan bu hikayeyi bitirmek için kendi yolunu izlemek ister…
13
13|30
NO ESCAPE Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.
HABERİN DEVAMI
14
14|30
THE INTOUCHABLES Geçirdiği kazadan sonra felç olan zengin aristokrat Philippe, cezaevinden çıkmış Driss’i bakıcısı olarak işe alır. Herkes Driss’in bu iş için uygun olmayacağını düşünürken, Philippe O’na inanır ve bir şans verir.
15
15|30
Dünya dursa yan yana gelmeyecek olan bu iki karşıt dünya görüşünün çarpışmasının ve zamanla çılgın bir dostluğa dönüşmesinin, insanı derinden etkileyen hikâyesi.
16
16|30
NEŞELİ HAYAT Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, normal bir yurdum insanıdır. Kimsenin tavuğuna kış demez, hiç kimsenin kötülüğünü düşünmez, kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir garibandır. Ancak kendisinin hiç de "normal" olmayan bir özelliği vardır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde ‘part time’ Noel Baba olarak çalışmaktadır. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımamaktadır bile.
HABERİN DEVAMI
17
17|30
Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Büşra Pekin ve Ersin Korkut var.
18
18|30
ARTHUR CHRISTMAS Arthur efsanevi Noel Baba’nın en küçük oğludur ve Noel Baba'nın hediye dağıtma merkezi olan operasyon üssünde ekipteki herkes gibi canla başla çalışmaktadır. Fakat tıkır tıkır işleyen bu operasyon merkezinde hediyesini bekleyen yüz milyonlarca çocuk içinden bu sefer bir tanesini atlanır. Şimdi Arthur'un görevi Noel sabahından önce son hediyeyi sahibine ulaştırmaktır...
19
19|30
Filmin orijinal seslendirme kadrosunda James McAvoy, Hugh Laurie, Jim Broadbent, Bill Nighy, Imelda Staunton ve Ashley Jensen gibi isimler yer alırken, senaryoda yönetmen koltuğunda da oturan Sarah Smith ve Peter Baynham imzası var.
HABERİN DEVAMI
20
20|30
RARE EXPORTS: A CHRISTMAS TALE Korvatunturi dağlarının derinliklerinde, 486 metre derinde yılbaşının en bilinmedik sırrı yatmaktadır..Artık onu kazıp ortaya çıkarmanın vakti gelmiştir.
21
21|30
Yönetmenliğini Jalmari Helander'ın yaptığı filmin senaryosu Jalmari Helander'e ait.Filmin oyuncu kadrosunda Ilmari Järvenpää, Jonathan Hutchings, Jorma Tommila, Onni Tommila, Peeter Jakobi, Per Christian Ellefsen, Rauno Juvonen, Risto Salmi ve Tommi Korpela yer alıyor.
22
22|30
SERENDIPITY Sara ve Jonathan bir dükkandaki son eldiveni aynı anda satın almak isteyince tanışırlar. Satın aldıkları eldiven halen kimsenin malı değildir ve kime ait olacağına karar vermek üzere bir kafeye girerler. Sıradan bir sohbet şeklinde başlayan tanışıklık tüm gece sürer. O gece ayrılmak zorundadırlar. Birkaç yıl sonra ikisi de başka insanlarla evlenmek üzeredirler. Ancak akıllarına yıllar önce beraber geçirdikleri güzel akşam gelir. Artık yapılacak tek şey vardır: Birbirlerini bulmak ve yeniden konuşmak...
HABERİN DEVAMI
23
23|30
Yönetmenliğini Peter Chelsom'ın yaptığı filmin başrollerinde John Cusack, Kate Beckinsale ve Jeremy Piven yer alıyor.
24
24|30
THE HOLIDAY Iris Simpkins, Londra’da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Yılbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını ve başka bir meslektaşları ile evlenmek üzere olduğunu haber aldığında Iris’in tüm dünyası tepetaklak olur. Diğer yanda Los Angeles’da yaşayan Amanda Woods, kendisine ihanet eden sevgilisinden henüz ayrılmıştır ve onu unutmaya çalışmaktadır. Kader bu iki kadının yollarını kesiştirir. Bir internet sitesi aracılığı ile yaşadıkları evi takas etmeye karar verirler. Amaçları hayatlarında tamamen bir farklılık yaratmaktır.
25
25|30
EDWARD SCISSORHANDS Edward Scissorhands’i yaratan mucit, işini tam olarak bitiremeden ölmüş ve Edward’ı makaslardan oluşan elleriyle bırakmak zorunda kalmıştır. Münzevi bir yaşam süren genç, Peg Boggs’in onu evine götürmesiyle birlikte topluma karışmaya başlayacaktır. Fakat kimi sürprizler içeren bu buluşma, üzücü olaylara da gebedir.
HABERİN DEVAMI
26
26|30
Yapımın yönetmenliğini, tarzın usta isimlerinden Tim Burton üstleniyor.
27
27|30
THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS Filmde, Balkabağı Kral Jack Skellington'un hanedanlığı, Halloweentown'da geçen olaylar işlenmektedir. Kabuslardan fırlamış bir kasabayı andıran Halloweentown, cinler, ecinniler, periler, ruhlar, gulyabaniler ve yarasalardan oluşan "dinamik" bir nüfusa sahiptir.
28
28|30
Jack'in yolu, bir gün Christmastown’a düşer. Bu tuhaf memlekete yaptığı bu ziyaret sonucu, bu tuhaf yerden çok etkilenir. Christmastown'da gördüklerine özenerek kendi şehrini de oraya benzetmek için Santa Claus’u kaçırır. Santa’nın yerine geçen Jack, çocuklara kendince alternatif hediyeler dağıtmaya başlar.
HABERİN DEVAMI
29
29|30
THE SNOWMAN Yılbaşından hemen önce bir kardan adam yapan James, kardan adamın canlanmasıyla büyük şaşkınlık yaşar.
30
30|30
Sonrasında Noel Baba'yla tanışmak için Kuzey Kutbu'na doğru büyülü bir yolculuğa çıkarlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.