Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli golf merkezlerinden biri olan Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 15 golf sahası bulunduğunu söyledi.

Akdeniz iklim kuşağında bulunan Belek'in golf sporu için çok uygun bir yer olduğuna işaret eden Şahin, bu sporun, turizmi 12 aya yaymak açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Şahin, Belek'te eylül ayında başlayan golf sezonunun mayıs ayı sonuna kadar devam ettiğini, yaz döneminde de sabahın erken saatlerinde oynanabildiğini ifade etti.

Dünyada 57-60 milyona yakın amatör golf oyuncusu bulunduğunu, golf sporunun tanıtım enstrümanı olarak da çok önemli olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Her yıl yaklaşık 120 bine yakın golfçü Belek bölgesine geliyor. Burada ortalama bir hafta konaklama yapılıyor ve 5 oyun oynanıyor. Golf bizim için konaklamanın yanında satılan katma değer. Ayrıca turizmin 12 ay yapılmasını sağlıyor. Golfte en iyi yılımız 2011. Belek bölgesindeki 15 golf sahasında 2011 yılında 529 bin round oyun oynanmıştı. Bu sayı 2017 yılında 289 bine düştü. Bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 197 bin round oyun oynandı. 2018 sonuna kadar 2011 olmasa da 2015 rakamlarını yakalarız diye düşünüyorum. 2015'te 450 bin round oyunumuz vardı. Bu yıl bunu yakalarız diye düşünüyorum. Avrupalılar hala biraz yavaş kalıyor ama bizdeki kaliteli sahaları, almış oldukları servis kalitesi ve hizmet zenginliğini özlüyorlar. Onu gözlemliyoruz."

Golfte trendin 2019 yılında da devam edeceğini düşündüğünü dile getiren Şahin, "Golf turizminin bir özelliği, bir sene öncesinden rezervasyonların yaptırılması. Şu anda 2019 için hedefleri aştık, ciddi rezervasyonumuz var. 2019 yılında artışın sürecine inanıyorum." dedi.

GOLF İÇİN EN ÇOK AVRUPALI GELİYOR

Golf için en çok turistin Avrupa'dan geldiğini belirten Şahin, "Özellikle Kuzey Avrupa, Almanya, İskandinav ülkeleri golf sporunda lider durumda. Bu yıl İngilizler çok fazla gelmeye başladı. Direkt uçuşlarla sayının artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de kayıtlı 2 milyon amatör golfçü bulunduğunu ifade eden Şahin, Akdeniz ülkelerinin İngiliz golfçüler için alternatif golf destinasyonları olduğunu söyledi. İngilizler'in golf oynamak için en çok İspanya, Portekiz ve Türkiye'ye geldiklerini anlatan Şahin, "Türkiye'ye gelmelerindeki neden markalı golf sahaları, kaliteli oteller ve altıkları hizmet. Biz Avrupa ve dünya ile yarışacak golf sahalarına, teknik ekibe ve otellere sahibiz. Hizmet olarak da çok daha iyiyiz." diye konuştu.

Golf oynamak için gelen tatilcinin yüksek sezonda bin 200 avro ile bin 500 avro arasında harcama yaptığına işaret eden Şahin, her round oyun için sahaya 90-165 avro arasında ücret ödendiğini söyledi.

Aynı zamanda Montgomerie Maxx Royal Golf Club'ün Genel Müdürü de olan Şahin, şubat, mart aylarında Maxx Royal'in profilinin yüzde 40-50'sini golf amaçlı gelen müşterilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde golf oynayan 57-60 milyon kişiden bahsediliyor. Bunun 30 milyona yakını Amerika kıtasında. Japonya'da 10 milyon, Kore'de 5 milyon golf oyuncusu olduğu söyleniyor. 120 bin rakamını daha da artırabiliriz. Bunun için yeni destinasyonlar, yeni golf sahaları ve direkt uçuş imkanları gerekiyor. Örneğin Bodrum'a golf sahaları yapılsa turizm 7-8 ay değil, 12 ay olacaktır."