İnşaat sektörünün 2017’yi yüzde 8,5’luk büyüme ile kapattığının altını çizen Mehmet Ceylan, “Türkiye büyürken, lokomotiflerden biri inşaat sektörü oldu. Sektör, son 15 yılda ortalamaların üzerinde büyüme kaydetti. İstihdam ve emek yoğun sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Gayrimenkul geliştiricisi firmalarımız ve müteahhitlerimiz, yurt dışında da oldukça başarılı işlere imza atıyorlar. Yaklaşık 120 ülkede iş yapıyoruz. Bu, yapı malzemeleri sektörünün ihracatının artmasına vesile olan bir durum” şeklinde konuştu.
Yerli inşaat malzemesine teşvik
Dönüşüm konusunda gidilecek çok yol olduğunu ifade eden Ceylan, “Şu anda 7.5 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi elzemdir. Bu bağlamda kentsel dönüşümü hızlandırmak gayreti içerisindeyiz. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Yapı sektörünün, inşaat sektörüne malzeme girdisi sağladığını söyleyen Ceylan, bazı projelerde ithal yapı malzemesi oranının yüksek olduğunu ve yerli malzeme kullanan şirketlere daha fazla teşvik verileceğini ifade etti.
Yerli üretimde en önemli konu: Tercih
Türk yapı sektöründe ithalatın yüzde 2 oranında olduğunu kaydeden Artı2 Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet İpekçi ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta yerli üretimin önemini vurguluyor. Bize göre de ülkemizin geleceği bu konundan geçiyor. Devlet destekli projeler, yapı sektörü için çok büyük bir çalışma alanı. Bugün sektörün ithalatı sadece yüzde 2. İzolasyon, musluk, kalıp ve betonda dünya ile yarışıyoruz. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Yerli üretimde tercih edilebilmek için önce ürününü çok iyi şartlarda ve uygun bir ortamda sergilemeniz gerekiyor. Sektörümüze katma değer yarattığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
‘Konsept’ olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen İpekçi, “Ülkemizde hemen her gün bir fuar var. Bu işin ticari hedeflerinden çıkıp bir şova dönüştüğünü gözlemliyoruz. İhtisas fuarları sektörler için kritik öneme sahip. TEBİF 2018, yapı sektörünün devlet kurumları ve bu kurumların mühendisleriyle birebir olarak görüşebildiği bir ihtisas fuarı. 100 firma, en yeni teknoloji ürünlerini Emlak Konut, TOKİ ve KİPTAŞ mühendislerine sergiliyor. Fuar aynı zamanda, devlet kurumlarımızın üretici firmalarımıza kolay ulaşması yönünde imkân da yaratmış oldu” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.