İnşaat sektörünün 2017’yi yüzde 8,5’luk büyüme ile kapattığının altını çizen Mehmet Ceylan, “Türkiye büyürken, lokomotiflerden biri inşaat sektörü oldu. Sektör, son 15 yılda ortalamaların üzerinde büyüme kaydetti. İstihdam ve emek yoğun sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Gayrimenkul geliştiricisi firmalarımız ve müteahhitlerimiz, yurt dışında da oldukça başarılı işlere imza atıyorlar. Yaklaşık 120 ülkede iş yapıyoruz. Bu, yapı malzemeleri sektörünün ihracatının artmasına vesile olan bir durum” şeklinde konuştu.

Yerli inşaat malzemesine teşvik

Dönüşüm konusunda gidilecek çok yol olduğunu ifade eden Ceylan, “Şu anda 7.5 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi elzemdir. Bu bağlamda kentsel dönüşümü hızlandırmak gayreti içerisindeyiz. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yapı sektörünün, inşaat sektörüne malzeme girdisi sağladığını söyleyen Ceylan, bazı projelerde ithal yapı malzemesi oranının yüksek olduğunu ve yerli malzeme kullanan şirketlere daha fazla teşvik verileceğini ifade etti.



Yerli üretimde en önemli konu: Tercih



Türk yapı sektöründe ithalatın yüzde 2 oranında olduğunu kaydeden Artı2 Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet İpekçi ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta yerli üretimin önemini vurguluyor. Bize göre de ülkemizin geleceği bu konundan geçiyor. Devlet destekli projeler, yapı sektörü için çok büyük bir çalışma alanı. Bugün sektörün ithalatı sadece yüzde 2. İzolasyon, musluk, kalıp ve betonda dünya ile yarışıyoruz. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak. Yerli üretimde tercih edilebilmek için önce ürününü çok iyi şartlarda ve uygun bir ortamda sergilemeniz gerekiyor. Sektörümüze katma değer yarattığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.





‘Konsept’ olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen İpekçi, “Ülkemizde hemen her gün bir fuar var. Bu işin ticari hedeflerinden çıkıp bir şova dönüştüğünü gözlemliyoruz. İhtisas fuarları sektörler için kritik öneme sahip. TEBİF 2018, yapı sektörünün devlet kurumları ve bu kurumların mühendisleriyle birebir olarak görüşebildiği bir ihtisas fuarı. 100 firma, en yeni teknoloji ürünlerini Emlak Konut, TOKİ ve KİPTAŞ mühendislerine sergiliyor. Fuar aynı zamanda, devlet kurumlarımızın üretici firmalarımıza kolay ulaşması yönünde imkân da yaratmış oldu” dedi.