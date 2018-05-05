Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2018 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda icra ediliyor.
Seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacını taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen tatbikat kapsamında, askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan Mehmetçikler ile subay ve astsubaylara "silah altı" daveti ulaştırıldı.
Türkiye'nin değişik illerinden "asker ocağına" gelenler, eski silah arkadaşlarıyla buluştu. 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, brifing toplantısıyla başladı. 27 Nisan'da birliklerine katılan Mehmetçilere, Mehmet Şevket Paşa Kışlası'nda uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile silahlar tanıtılarak çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.
Bin 785 yedek personel, 225 araç, 4 özel nakliyat firması ile ilgili kuruluşların unsurlarının katıldığı tatbikat 11 Mayıs'a kadar sürecek.
SUDAN GEÇİŞ TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI
Bu arada, Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Köprücü Taburu tarafından 61 askeri aracın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın "sudan geçiş" bölümü gerçeğini aratmadı.
Sudan geçiş bölümü, Köprücü Taburu'nda bulunan Tümgeneral Muhittin Önür Göleti'nde icra edildi.
Tatbikatta senaryo gereği ilk olarak, göletin karşısında bulunan bir ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti.
Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler geldi.
Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı.
Karşı kıyının emniyetinin alınmasının ardından Zırhlı Muhabere Aracı (ZMA) ile Geliştirilmiş Zırhlı Personel Aracı (GZPT) araçları göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi.
Gerçeği aratmayan tatbikatta, göletin üç ayrı bölgesine karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.
Tatbikatı, Anadolu Ajansı (AA) ekibi de drone ile görüntüledi. Tatbikata, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun da katıldı.
KURULUŞLARIN TATBİKATA KATKISI
Tatbikatta, birliğin seferberlikte ihtiyaç duyacağı meteorolojik değerlendirmeler Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen seyyar meteoroloji timi, Mehmetçiğin aileleriyle görüşmeleri için ücretsiz olarak yararlanabilecekleri telefon ve internet desteği, Türksat AŞ tarafından sağlandı.
Yedek personelin sağlık taramaları, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere serum desteği Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, kan gruplarının tespiti ve bağışı Türk Kızılayı'nca yapıldı.
Personelin birliğe ulaşmasına da Kırklareli Belediyesi otobüsleriyle destek verdi.
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