Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na: Abuk subuk laflar ediyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın Elazığ'da AK Parti 6. Olağan Elazığ Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmadan hedefindeki isimlerden biri de Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen'di.
Rasmussen'in Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri hakkındaki sözlerine yanıt veren Yıldırım, "Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor: 'Erdoğan rejimi eriyor. Avrupaya nasıl giriyor.' Sen kimsin, senin Türkiye Cumnhuriyeti Cumhurbaşkanı'na söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye'nin rejimi cumhuriyettir, demokrasidir. Türkiye'ye hiçbir ülke ayar veremez. Türkiye kendi kararını kendi verecek güçtedir, yetkinliktedir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:
"AB bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın. 40 yıldır iki ileri bir geri. Ne yapıyorsunuz kardeşim. Karar verin, Türkiye'nin üyeliği önünde durmadan engel çıkarmaya çalışıyorsunuz. Asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Zaman kaybettirmeyin. Türkiye'nin üyelik yolundaki kararında bir değişiklik yok. Asıl olan AB hangi yöne gidecek. AB medeniyetleri buluşturan bir açılım mı yapacak? Yoksa kendi dar çevresi içinde yoluna devam mı edecek?
Türkiye'yi Avrupalı mı Asyalı mı diye sorgulamak kimsenin hakkı değldir. Türkiye Avrupa'nın da Asya'nın da merkezindedir. Bunların derdi Türkyie'yi uzun süre dışarıda tutumak. Cumhurbaşkanımızn dik duruşu bunların taktığı çelmelere karşı. Türkiye'nin kendi kararını kendi vermesi, kalkınmasını istikrarlı bir şekilde devam erttirmesi bunları rahatsız ediyor. İşte görüyorsunuz İslam düşmanlığı, ırkçılık Avrupa'da yükselen bir değer oldu."
RASMUSSEN NE DEMİŞTİ?
Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye, gözlerimizin önünde Erdoğan’ın rejimi altında aldığı şekliyle, AB’ye girmesi gereken Türkiye değil" ifadelerini kullanmış ve Türkiye'nin AB'ye girmesinin gerçekçi olmadığını söylemişti.
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Misafir 46 dakika önceAB yaslandi ihtiyacimiz yok size.00