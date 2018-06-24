Yıldırım'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu!

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi telefonla arayarak Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve seçim başarısından dolayı kutladı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti. Yeni yönetim sisteminin vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dileğinde bulundu. Sayın Başbakanımız ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de telefonla aradı. Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı."