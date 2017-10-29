Yıldırım'dan "Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı" için teşekkür telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hattı Projesi'nin başarıyla tamamlanması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'yi telefonla arayarak, teşekkürlerini iletti.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, demiryolu hattı projesinin tamamlanmasına verdikleri katkı ve destek nedeniyle Aliyev ve Kvirikaşvili'yi telefonla aradı.



AA'nın haberine göre; Başbakan Yıldırım, görüşmede iki lidere de teşekkürlerini ileterek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.







Başbakan Yıldırım

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev