Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, dün TRT Spor'da katıldığı bir programda Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılarak Milli Takım'ın başına geçtiği sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Aysal, kendilerinin Fatih Terim'i kovmadığını, tecrübeli çalıştırıcının Milli Takım'ı tercih ettiğini dile getiren Aysal, Yıldırım Demirören'le ilgili de konuştu.
Ağustos 2013'te Florya'ya gittiğini belirten Aysal, Fatih Terim'e Milli Takım söylentilerini sorduğunu, sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığını söyledi. Yıldırım Demirören, TFF'den bir metin yayınlayarak Aysal'a cevap verdi. Demirören, Ünal Aysal'ın bahsettiği telefon gerçekleşmesinin hiç gerçekleşmediğini belirtti.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Güzide kulüplerimizden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal'ın dün TRT Spor'da yaptığı açıklamaları hayret ve üzüntüyle takip ettim.
Aradan yaklaşık 4.5 sene geçtikten sonra ve nereden icap ettiğini anlayamadığım bir şekilde Sayın Fatih Terim'in Milli Takım'a geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri en hafif deyimle hilaf-ı hakikattir.
Konuyla ilgili resmi açıklamamızı 25 Eylül 2013 tarihinde yapmamıza rağmen, kamuoyunda doğması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermek için bazı gerçeklerin altını tekrar çizmek lüzumu doğmuştur.
1. Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir.
2. Buna rağmen daha sonra 4 maçlık dönem için Fatih Terim ile fahri olarak anlaşma sağlandığı ve bunun da boş kağıda atılan sembolik imzalarla kamuoyuna duyurulduğu herkesin malumudur.
3. Dolayısıyla Sayın Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili yaşananların, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dışında gelişmiş olduğu ortadayken bu ayrılığı TRT Spor'da "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır.
4. Ünal Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi de maalesef doğru değildir. O konuşmada tarafımdan söylendiği iddia edilen "Unutalım bu işi" ve "O zaman biz Sayın Terim'in yerine başka bir alternatif teknik adam düşüneceğim" ifadeleri hayal ürünüdür. Biz Galatasaray eski başkanı ile ne konuştuysak süreci ona uygun biçimde yürüttük, zaten Galatasaray'ın izniyle yapılan 4 maçlık ücretsiz anlaşma ve olayların daha sonraki gelişimi ortadadır.
Kamuoyunun dikkatine sunarım.
Saygılarımla,
Yıldırım DEMİRÖREN
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"
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