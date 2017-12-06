Yıldırım, Kocaman’ın arabasını satın aldı!

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde bir araba satışı tarafların isimlerinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve teknik direktörü ile aynı olması nedeniyle ilgi çekti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ın 1990 model otomobilini noter satışı ile satın aldı. Biga Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Aziz Yıldırım, “Beğendiğim bir aracı satın almak için sahibi ile görüştüm. Fiyatta anlaşınca satış yapmak için Biga’da notere gittik. Araç sahibinin adının Aykut Kocaman olduğunu öğrendim. Biz de kendi aramızda önce şaşırdık, sonra espri yaptık’’ dedi. Biga Yeniceköy’de oturan Aykut Kocaman ise “Aziz Abi’yi zaten tanıyordum önceden de. Sonra gördüm ki onun soyadı Yıldırım’mış” diye konuştu.