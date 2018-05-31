İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin iftar davetine katıldı. “Biz iktidar olmak için yola çıktık” diyen İYİ Parti milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, “Uzun yıllardır merkez sağdaki boşluğu dolduracak ve iktidara yürüyecek milletin sinesinden çıkan kadrolara 24 Haziran’da aziz milletimiz desteğini verecek. Bugün İzmir’de gerek ikili görüşmelerimizde gerekse sokakta hemşehrilerimizle konuştuğumuzda İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e büyük bir destek var. Hemşehrilerimiz siyasal ve ekonomik çıkmazdan kurtulmanın yolunun bizden geçtiğini biliyor” dedi.

ESNAF DERTLİ

HT Egeli'de yer alan habere göre Ulupınar, “Esnafın sorunlarını iyi biliyoruz, dersimize iyi çalıştık. Toplumun ana artel damarı olan KOBİ’ler ve esnafımız ne acı ki kan ağlıyor. Ülkemiz için üreten ve değer katan esnaf kardeşlerimizle iletişim halindeyiz” diye konuştu.

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