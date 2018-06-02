İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları Yıldırım Ulupınar, Dr. Burcu Bostancıoğlu, Ülkü Doğan, Gizem Albaş, Bülent Kırılmaz’ın yanı sıra parti il başkanı Koray Ükünç ve il yönetim kurulu üyeleri Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu yönetim kurulunun ve genel başkanı Mehmet Aydoğan’ın konuğu oldu.

HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de yaşayan Konyalılar’ın değer verdikleri bir hemşehri grubu olduğunu söyleyen Ulupınar, “Bir seçim atmosferine girdik. Ben bu seçimi çok önemsiyorum. Her seçimde bunlar söylenir ama bu seçim gerçekten çok önemli. 24 Haziran’da Türkiye ya biz bu idareden çok memnunuz diyecek ya da yeter artık, arkadaş yeter artık sen biraz kenarda kal, yeni bir ses yeni bir nefes yeni bir ideoloji Türkiye’ye gelsin bizi onlar yönetsin diyecek. Türkiye’nin gidişatı iyi değil. Sadece dış ülkelerden tecrit edilmemiz değil mesele. Türkiye’de hiç bir şey iyi gitmiyor. Bunun çaresi İYİ Parti’de” diye konuştu

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