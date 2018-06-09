Yıldırım Ulupınar: Akşener için rekor katılım bekliyoruz

Kenti parti afişleriyle donatacaklarını ifade eden İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmirliler’le buluşmasında hasretin biteceğini müjdeledi.

HT Egeli'de yer alan habere göre Ulupınar, “Genel Başkanımız ilk önce Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda daha sonra ise Tire’de İtfaiye Meydanı’nda İzmirliler’le buluşacak. İftar saatinde ise Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda halk iftarı düzenleyeceğiz. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi iftarımıza bekliyoruz. Meral hanımla yüz yüze tanışmak isteyen kardeşlerimizi iftar etkinliğinde misafir etmekten onur duyarız” diye konuştu.

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