Yıldırım Ulupınar: Milletimizin güvenini asla boşa çıkarmayız

24 Haziran genel seçimlerinin yapılmasına iki gün kala İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar ve Serap Özöktem Balçovalılar ile buluştu.



HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de hangi kapıyı çalsalar, kime el uzatsalar çok güzel bir yaklaşımla karşılaştıklarını ifade eden Ulupınar, “Ege’nin incisi İzmir’in ve hemşehrilerimizin umudu olmak için yola çıktık. Partimizin dokusu değişimlerin öncüsü olan kentimizle örtüşüyor. İYİ Parti’yi iktidar yapmak için yola çıktık. Bu süreçte kentimizde gitmediğimiz yer kalmadı. Şaibeli anket firmaları değil, gerçeği sokak söyler. Ben İzmir’de en başarılı sonuçlardan birini alacağımıza inanıyorum. Milletimiz görev verirse başımızın tacı yapar, güvenlerini asla boşa çıkarmayız” dedi.

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