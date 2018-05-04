Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu.

Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı.



BAŞBAKAN YILDIRIM: CUMHUR İTTİFAKININ ORTAY ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İÇİN BAŞVURUMUZU YAPTIK



MHP lideri ile gazetecilerin karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin daha istikrarlı bir yol için çıktığımız bu yola adım atmış bulunuyoruz. Cumhur ittifakının ortak adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvurumuzu yaptık. MHP, bu yönde grup kararı almıştı, biz de AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek üzere grup kararı aldık. Yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi birbirine yakın, millet için benzer fikirleri olan bu durum siyaseti ve yönetimi daha güçlü hale getirececektir. En sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız milletimizdir. Bu ittifakta Yenikapı ruhu vardır. Milletin refahı, mutluluğu söz konusu olmuştur. Adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Sayın Bahçeli ile aldığımız bu klararın ülkemiz, milletimiz, siyasetimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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