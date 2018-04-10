Uluslararası Spor ve Eğitim Akademisi (ISEAC), genç basketbolcuları, Karadağ’ın Bar kentinde basketbolun usta isimleriyle bir araya getirerek, eğitim almalarını sağlayacak. ISEAC Genel Direktörü Levent Ülkü, gençlere birer haftalık dönemler halinde Milli Takım ve Fenerbahçe’nin eski coachu Bogdan Tanjevic, Ahmet Bülbül, Karadağ Milli Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Bosko Radovic’in yanı sıra Karadağ, Sırp ve Bosna Hersekli 8 antrenörün eğitim vereceğini dile getirdi. ISEAC Basketbol Eğitim Kampı, 12 Haziran-23 Ağustos’ta yapılacak.

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