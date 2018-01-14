2015 yılında iş adamı Emre Vatansever ile dünyaevine giren Yıldız Asyalı'nın boşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Yıldız Asyalı 2 yıl süren evliliğini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamış ve bunu herkesten saklamayı başarmış.

2015 yılında iş adamı Emre Vatansever ile dünyaevine giren Yıldız Asyalı'nın bu evlilikten 1,5 yaşında Ayşe Mira adında bir kızı var. Asyalı "Sessiz sedasız evliliğimizi bitirdik. Anne ve baba olarak kızımızı büyütüyoruz " dedi.

Yıldız Asyalı

Emre Vatansever